Liverpool y Man City sorprendidos por goles tardíos

Pep Guardiola (centro), entrenador del Manchester City, reacciona después de que el argentino Enzo Fernández anotara durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Manchester City y el Chelsea en Manchester, Inglaterra, hoy domingo 4 de enero de 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Liverpool y Manchester City fueron sorprendidos por goles tardíos que les hicieron perder puntos en la Liga Premier el domingo.

Harrison Reed anotó un gol espectacular en el séptimo minuto del tiempo de descuento para que el Fulham lograra un empate 2-2 con el Liverpool en Craven Cottage. Enzo Fernández anotó un gol de empate en el minuto 94 en el Etihad para sellar un empate 1-1 para el Chelsea sin entrenador, lo que afectó las esperanzas de título del City.

El segundo clasificado, el City, lideró gracias a Tijjani Reijnders al descanso, pero ahora está seis puntos detrás del líder Arsenal, que venció al Bournemouth 3-2 el sábado.

El campeón defensor Liverpool está cuarto en la clasificación, 14 puntos detrás del Arsenal después de que el suplente Reed disparara desde unos 25 metros para vencer al portero del Liverpool, Alisson.

Manchester United empató 1-1 con el Leeds después del gol de empate de Matheus Cunha en Elland Road. El jefe del United, Ruben Amorim, parecía frustrado después al plantear preguntas sobre su papel en el club.

Lucha de Slot continúa

El gol de Reed hizo que el campeón defensor Liverpool perdiera más puntos en lo que ha sido una segunda campaña difícil para el entrenador Arne Slot.

Los aficionados visitantes todavía estaban celebrando después de que Cody Gakpo anotara lo que parecía ser un gol de la victoria en el minuto 94, pero quedaron atónitos por la respuesta casi instantánea de Reed una vez que se reanudó el juego. El mediocampista solo había salido del banco en el tiempo de descuento.

“Estoy experimentando esto desde hace meses, que la primera oportunidad que tiene el otro equipo, y la única que tuvieron en la primera mitad, llevó a un gol. Eso es algo que solemos ver con nosotros. La segunda cosa que vemos mucho es que el otro equipo anota un gol que no esperas en el tiempo extra, así que esto es una sorpresa”, señaló Slot.

Fulham lideró 1-0 al descanso gracias a Harry Wilson, quien se abrió paso y disparó bajo al rincón lejano. Florian Wirtz igualó en el minuto 57.

United inquieto tras comentarios de Amorim

Cunha rescató un punto para el United en Leeds, pero fueron los comentarios posteriores al partido de Amorim los que crearon los mayores titulares.

Amorim emitió un mensaje desafiante mientras intentaba aclarar su posición en una semana en la que hubo informes de que figuras del club habían cuestionado sus tácticas .

“Vine aquí para ser el manager del Manchester United, no para ser el entrenador del Manchester United”, dijo. “Y eso está claro. Sé que mi nombre no es (Thomas) Tuchel, no es (Antonio) Conte, no es (Jose) Mourinho, pero soy el manager del Manchester United. Y va a ser así durante 18 meses o hasta que la directiva decida cambiar”.

Cunha igualó después de que el internacional estadounidense Brenden Aaronson pusiera al Leeds al frente en la segunda mitad en una de las rivalidades más feroces del fútbol inglés .

Aaronson abrió el marcador en el minuto 62, pero Cunha empató tres minutos después. El delantero brasileño estuvo cerca de marcar el gol de la victoria al final del partido con un disparo curvado desde fuera del área que golpeó el exterior del poste.

El United ha perdido solo dos de sus últimos 14 partidos en la liga, pero seis empates durante esa racha han hecho que el equipo de Amorim tenga dificultades para mantenerse al ritmo de los tres primeros en la clasificación.

“Este año creo que tenemos el control de los partidos más a menudo que el año pasado”, señaló Amorim a TNT Sports. “Así que fue un buen partido, pero por supuesto (estoy) un poco frustrado por no ganar”.

El Leeds está invicto en siete partidos y se adelantó cuando Aaronson superó al defensor del United Ayden Heaven para disparar bajo al rincón lejano.

Cunha anotó su tercer gol en sus últimos cinco partidos al aprovechar un pase del suplente Joshua Zirkzee y deslizar un disparo más allá del portero del Leeds, Lucas Perri.

El United ha tenido que lidiar sin su inspirador capitán lesionado Bruno Fernandes durante el período festivo, así como con los delanteros clave Bryan Mbeumo y Amad Diallo, que están jugando en la Copa Africana de Naciones. Mason Mount y Kobbie Mainoo también están fuera por lesiones.

Sin embargo, Amorim sugirió que Fernandes y Mount podrían estar cerca de regresar.

Muerte de un aficionado

El Leeds dijo más tarde que estaba “devastado” por la muerte de un aficionado tras una “emergencia médica” antes del partido.

“Los pensamientos de todos en el club están con la familia y amigos del aficionado en este momento excepcionalmente difícil”, publicaron en X.

Chelsea se recupera tras salida de Maresca

El Chelsea se recuperó de la salida del entrenador ganador de la Copa Mundial de Clubes, Enzo Maresca, para perjudicar las aspiraciones de título del City.

Con el entrenador del Estrasburgo, Liam Rosenior, supuestamente como el favorito para asumir el cargo, el entrenador juvenil Calum McFarlane asumió como interino para el partido del domingo. Y causó una rápida impresión con un resultado que podría ser decisivo en la carrera por el título.

Reijnders mostró buenos pies antes de lanzar un potente disparo con la zurda para vencer al portero del Chelsea, Filip Jorgensen, en su primer palo.

El City tuvo oportunidades para ampliar la ventaja y pagó el precio por no aprovecharlas cuando Fernández llegó al segundo palo para igualar el partido.

“Una semana difícil para nosotros, momento difícil, pero parte de la vida de un futbolista”, dijo Fernández a Sky Sports. “Hoy estamos allí al 100%”.

Fue un segundo empate consecutivo para el City después de ser retenido por el Sunderland a principios de la semana.

El City también fue golpeado por lesiones a los defensores Josko Gvardiol y Ruben Dias.

“No se ve bien”, dijo el entrenador del City, Pep Guardiola, cuando se le preguntó sobre el dúo.

Hat trick de Thiago

Igor Thiago logró un hat trick en la victoria del Brentford por 4-2 en Everton.

El delantero brasileño ha anotado 14 goles en la liga esta temporada, solo por detrás de Erling Haaland del Manchester City.

El Newcastle venció al Crystal Palace 2-0 y el Tottenham fue privado de la victoria en casa ante el Sunderland cuando Brian Brobbey anotó un gol de empate en el minuto 80 para un empate 1-1.