El Magic aplasta 121-90 a los Hornets

Y enfrentará a los Pistons en la primera ronda de playoffs

LaMelo Ball, derecha, de los Hornets de Charlotte, intenta colarse hacia la canasta frente a Tristan da Silva (23), del Magic de Orlando, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA en el play-in, el viernes 17 de abril de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/John Raoux)

LaMelo Ball, derecha, de los Hornets de Charlotte, intenta colarse hacia la canasta frente a Tristan da Silva (23), del Magic de Orlando, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA en el play-in, el viernes 17 de abril de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/John Raoux)

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Paolo Banchero anotó 25 puntos y el Magic de Orlando construyó una ventaja de 35 unidades en la primera mitad rumbo a una paliza de 121-90 sobre los Hornets de Charlotte en un partido del torneo play-in el viernes por la noche, y avanzó a un duelo de primera ronda de los playoffs contra los Pistons de Detroit.

El Magic obtuvo el octavo puesto de la postemporada y comenzará su serie al mejor de siete en Detroit el domingo.

LaMelo Ball anotó 21 de sus 23 puntos en el tercer cuarto por Charlotte.

Banchero sumó 12 tantos y Wendell Carter Jr. agregó 10, mientras los Hornets encestaron 5 de 20 y cometieron seis pérdidas de balón en el primer cuarto, y quedaron abajo 38-16.

Ball se fue en blanco y con dos pérdidas cuando se sentó en la banca con tres faltas, con 7:10 por jugar en la primera mitad. No anotó hasta que la ventaja de Orlando había llegado a 35 puntos en los segundos finales del periodo.

El Magic fue eliminado en la primera ronda de los playoffs en cada una de las dos últimas postemporadas y no ha ganado una serie de playoffs desde 2010.

Los Hornets, que vencieron al Magic en sus últimos tres partidos de temporada regular, no han estado en los playoffs desde 2016.