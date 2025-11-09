En estudios, 18 casos sospechosos de dengue

En lo que va del año, solo uno ha resultado positivo, nativo de esta ciudad

Para los próximos días, las labores de fumigación se extenderán a las colonias Lomas del Río, las Alazanas, Los Garzas, Solidaridad 1 y 2, el sector centro, Hidalgo, Francisco Villa y Los Fresnos. [Cortesía]

Para los próximos días, las labores de fumigación se extenderán a las colonias Lomas del Río, las Alazanas, Los Garzas, Solidaridad 1 y 2, el sector centro, Hidalgo, Francisco Villa y Los Fresnos. [Cortesía]

Nuevo Laredo, Tam.– El área de vectores de la Jurisdicción Sanitaria Número 5 mantiene de forma activa las labores de fumigación y control del mosquito transmisor del dengue en Nuevo Laredo, con el objetivo de cubrir la totalidad de colonias antes de que concluya el año.

“Estamos realizando las acciones de control larvario y la nebulización. Con esto se está cubriendo en todas las colonias que no habían sido programadas durante el año, debido al tiempo y a los vehículos que tenemos fumigando. Ahorita ya se está cubriendo todo, nos faltan algunas cuantas colonias nada más para cerrar toda la ciudad”, explicó Aureliano Ortega Pascual, entomólogo de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria No.5.

Estas acciones han tenido resultados positivos, ya que se ha registrado una disminución del 30 por ciento en la ovipostura detectada a través de las ovitrampas. Actualmente, brigadas de la Secretaría de Salud se encuentran trabajando en la colonia Villas de San Miguel, donde piden a la ciudadanía colaborar permitiendo el acceso a sus patios para eliminar criaderos y objetos que acumulen agua.

En cuanto a la situación epidemiológica, las autoridades de salud informaron que solamente se ha confirmado un caso de dengue durante este año, localizado en la colonia Alianza para la Producción, siendo el único caso, y del cual se piensa fue importado a la ciudad de otro estado, ya que no hubo más personas infectadas en el hogar de la persona afectada.

Así mismo dijo el funcionario de salud, que se tienen 19 casos con resultados negativos y 18 casos que continúan en análisis.