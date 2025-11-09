PSG anota otro gol de último momento para vencer al Lyon y mantenerse en la cima

PARÍS (AP) — El Paris Saint-Germain, afectado por las lesiones, anotó el gol de la victoria en el tiempo de descuento por segundo juego consecutivo, al vencer el domingo 3-2 al Lyon para mantenerse dos puntos por delante en la cima de la Ligue 1.

Los defensas del Lyon no lograron seguir a João Neves en un saque de esquina desde la izquierda y el mediocampista cabeceó a corta distancia a los cinco minutos del tiempo añadido, una semana después de que Gonçalo Ramos cabeceara un gol en los segundos finales del tiempo de descuento contra el Nice.

El PSG está dos puntos por delante del Marsella, que ocupa el segundo lugar, y del Lens, en tercer lugar, que están separados por diferencia de goles.

Después de perder contra el Bayern Múnich en la Liga de Campeones el martes, el entrenador de el PSG, Luis Enrique, no contó con Ousmane Dembélé (desgarro en la pantorrilla), el lateral derecho Achraf Hakimi (esguince de tobillo) y el lateral izquierdo Nuno Mendes (esguince de rodilla). la estrella en ascenso Désiré Doué (desgarro en el muslo) también estuvo ausente.

El mediocampista Warren Zaïre-Emery, desplegado como lateral derecho, puso a el PSG por delante en el minuto 26 con un disparo que superó al portero Dominik Greif.

El Lyon empató cuatro minutos más tarde.

Khvicha Kvaratskhelia comenzó como delantero para el PSG y puso a los visitantes 2-1 por delante en el minuto 33 después de que el mediocampista Tanner Tessmann perdiera el balón al borde del área penal.

Más adelante, el Lyon empató de nuevo poco después del descanso por medio del exdefensa del Arsenal Ainsley Maitland-Niles.

El defensa campeón del mundo con Argentina, Nicolas Tagliafico, fue expulsado por el Lyon en el tiempo de descuento por una segunda tarjeta amarilla. Momentos después, el PSG tuvo un córner y castigó a el Lyon.

Giroud regala gol

Un error de Olivier Giroud le regaló a Emmanuel Emegha su segundo gol el domingo y eventualmente el triunfo al Estrasburgo, que se impuso de local 2-0 contra Lille para subir provisionalmente al cuarto lugar en la liga francesa.

Lyon tiene la oportunidad de apoderarse del cuarto puesto más tarde si logra una victoria en casa contra un Paris Saint-Germain golpeado por las lesiones.

Giroud es el goleador histórico de la selección de Francia con 57 conquistas, además de ganar una Copa del Mundo, la Liga de Campeones con Chelsea y la Serie A con el AC Milan en una rutilante carrera.

Pero a pesar de su vasta experiencia, cometió un error grave al pasar el balón hacia atrás desde el mediocampo sin mirar y no vio a Emegha que apareció por el medio, se deshizo de dos defensores y definió a los 62 minutos. Había abierto el marcador a los 33 cuando empujó con la rodilla el centro de Diego Moreira con la rodilla.

En otros encuentros, Metz encadenó su tercera victoria al vencer 2-1 a Niza tras no ganar en los primeros nueve partidos.

El delantero del Lorient, Pablo Pagis, cuyo padre Mickaël también fue delantero, anotó de penalti cerca del descanso. El veterano Djibril Sidibé empató desde el punto de penalti.

El Angers tomó la delantera en la segunda mitad con un autogol del defensa Fredrik Oppegard y el delantero suplente Peter Prosper aseguró la victoria cerca del final del juego.