Pase interceptado de Giroud termina en gol y Estrasburgo vence a Lille

El delantero francés cometió un grave fallo que permitió el segundo gol del rival; Estrasburgo asciende provisionalmente al cuarto lugar de la Ligue 1

PARÍS.- Un error de Olivier Giroud le regaló a Emmanuel Emegha su segundo gol el domingo y eventualmente el triunfo al Estrasburgo, que se impuso de local 2-0 contra Lille para subir provisionalmente al cuarto lugar en la liga francesa.

Lyon tiene la oportunidad de apoderarse del cuarto puesto más tarde si logra una victoria en casa contra un Paris Saint-Germain golpeado por las lesiones.

Giroud es el goleador histórico de la selección de Francia con 57 conquistas, además de ganar una Copa del Mundo, la Liga de Campeones con Chelsea y la Serie A con el AC Milan en una rutilante carrera.

Pero a pesar de su vasta experiencia, cometió un error grave al pasar el balón hacia atrás desde el mediocampo sin mirar y no vio a Emegha que apareció por el medio, se deshizo de dos defensores y definió a los 62 minutos. Había abierto el marcador a los 33 cuando empujó con la rodilla el centro de Diego Moreira con la rodilla.

En otros encuentros, Metz encadenó su tercera victoria al vencer 2-1 a Niza tras no ganar en los primeros nueve partidos.