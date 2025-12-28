Dos muertos y 36 heridos en accidente de autobús que sale de Nuevo Laredo rumbo a Veracruz

Las labores de rescate permitieron liberar a cuatro adultos y un menor atrapados, además de confirmarse el fallecimiento de dos personas. [Cortesía]

Las labores de rescate permitieron liberar a cuatro adultos y un menor atrapados, además de confirmarse el fallecimiento de dos personas. [Cortesía]

GÜÉMEZ, Tam.— Un autobús de pasajeros que había salido de Nuevo Laredo con destino a Poza Rica, Veracruz, se vio involucrado en un trágico accidente durante la madrugada de este viernes en la Carretera Federal 83 González–Hidalgo, a la altura del kilómetro 92, en el municipio de Güémez, Tamaulipas, con un saldo de dos personas fallecidas y 36 lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente fue atendido por personal de la Guardia Estatal en coordinación con Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Nacional y otras corporaciones de auxilio, luego de que el C-4 alertara sobre un choque entre un autobús de la línea Futura y un tractocamión Kenworth, cuyo conductor no fue localizado en el sitio.

El autobús transportaba a 36 pasajeros, entre ellos menores de edad, quienes se dirigían a Poza Rica, Veracruz, procedentes de Nuevo Laredo, cuando se impactó contra la parte trasera del tráiler, provocando que varias personas quedaran prensadas al interior de la unidad.

Las labores de rescate permitieron liberar a cuatro adultos y un menor atrapados, además de confirmarse el fallecimiento de dos personas; los heridos fueron trasladados a distintos hospitales, mientras que autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron las diligencias correspondientes y, tras el retiro de las unidades, la circulación quedó totalmente restablecida.