Guía Durant paliza de Rockets sobre Cavaliers con actuación dominante

Kevin Durant, de los Rockets de Houston, dribla en el partido ante los Cavaliers de Cleveland, el sábado 27 de diciembre de 2025 (AP Foto/Eric Christian Smith)

Kevin Durant, de los Rockets de Houston, dribla en el partido ante los Cavaliers de Cleveland, el sábado 27 de diciembre de 2025 (AP Foto/Eric Christian Smith)

HOUSTON.- Kevin Durant anotó 30 puntos en tres cuartos para guiar el sábado a los Rockets de Houston hacia una paliza de 117-100 sobre los Cavaliers de Cleveland.

Los Rockets ganaron su segundo partido consecutivo después de haber perdido cuatro de sus cinco duelos anteriores.

Durant, quien también firmó siete asistencias y cuatro rebotes, no jugó en el cuarto periodo. Houston estaba ya arriba por 27 puntos después de tres cuartos.

Los Cavaliers redujeron la ventaja a 12 con una canasta de Darius Garland cuando quedaban unos siete minutos en el tercer cuarto antes de que Houston montara una racha de 15-0 para poner el marcador 85-58 unos dos minutos después.

Tras una clavada de Durant en ese tramo, el entrenador de Cleveland, Kenny Atkinson, cometió una falta técnica por gritar a los árbitros y Durant convirtió el tiro libre.

Jabari Smith Jr. culminó la racha con un triple antes de que Dean Wade encestara de tres puntos para dar a los Cavaliers sus primeras unidades en más de cuatro minutos.

El suplente Jaylon Tyson contabilizó 23 puntos y un récord personal de 14 rebotes. Donovan Mitchell añadió 16 puntos al embocar siete de 17 disparos por los Cavs, quienes perdieron su segundo partido consecutivo y el quinto en los últimos siete.

Los Rockets anotaron siete puntos sin respuesta, con triples de Tari Eason y Smith, para tomar una ventaja de 16-12 y nunca volvieron a estar abajo.