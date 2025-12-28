Impulsa realidad virtual bienestar cognitivo y social en adultos mayores

Jim Holtshouse con lentes de realidad virtual en su hogar de ancianos Rancho San Antonio en Cupertino, California, el 11 de junio del 2025. (AP foto/Terry Chea)

LOS GATOS, California.- Al igual que muchas comunidades de jubilados, The Terraces es un refugio tranquilo para un núcleo de adultos mayores que ya no tienen la posibilidad viajar a lugares lejanos ni embarcarse en aventuras audaces.

Pero todavía pueden verse transportados cuando los cuidadores de la comunidad en Los Gatos, California, programan una cita para que los residentes —muchos de ellos octogenarios y nonagenarios— se turnen para ponerse los visores de realidad virtual (RV).

En cuestión de minutos, las gafas los transportan a Europa, los sumergen en las profundidades del océano o los lanzan a impresionantes expediciones en ala delta mientras permanecen sentados juntos. La selección de programación de RV fue seleccionada por Rendever, una empresa que ha convertido una tecnología a veces aislante en un catalizador para una mejor cognición y conexiones sociales en 800 comunidades de jubilados en Estados Unidos y Canadá.

Residentes de The Terraces que participaron en una sesión de RV a principios de este año, remaron con los brazos a un costado de sus sillas mientras nadaban con una manada de delfines y veían uno de los programas 3D de Rendever. “¡Pudimos sumergirnos bajo el agua y ni siquiera tuvimos que contener la respiración!”, exclamó Ginny Baird, de 81 años, tras la inmersión virtual.

Durante una sesión que incluyó un paseo virtual en globo aerostático, un residente exclamó: “¡Dios mío!”. Otro se estremeció: “¡Da impresión verlo!”.

La tecnología de Rendever también puede utilizarse para transportar a los adultos mayores de manera virtual a los lugares donde crecieron. Para algunos, es la primera vez que ven sus lugares de origen en décadas.

Un viaje virtual a su barrio de infancia en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York ayudó a Sue Livingstone, de 84 años, a convencerse de las ventajas de la tecnología de realidad virtual, a pesar de que todavía puede salir con más frecuencia que muchos residentes de The Terraces, ubicado en Silicon Valley, a unos 88 kilómetros al sur de San Francisco.

“No se trata solo de poder volver a verlo, sino de todos los recuerdos que evoca”, explicó Livingstone. “Hay algunas personas que viven aquí y nunca salen de su zona de confort. Pero si pudieras convencerlas de que vinieran a probar un dispositivo, podrían descubrir que lo disfrutan de verdad”.

Adrian Marshall, director de vida comunitaria de The Terraces, dijo que una vez que se corre la voz sobre una experiencia de RV de un residente a otro, más personas que no la han experimentado sienten la curiosidad suficiente para probarla —incluso si eso significa perderse el tren mexicano, un juego de mesa parecido al dominó que es popular en la comunidad—.

“Se convierte en un tema de conversación para ellos. Realmente conecta a la gente”, agregó Marshall sobre la programación de RV de Rendever. “Ayuda a crear un puente humano que les permite darse cuenta de que comparten ciertas similitudes e intereses. Convierte el mundo artificial en una realidad”.

Rendever —una empresa privada con sede en Somerville, Massachusetts— espera ampliar su plataforma para personas mayores gracias a una reciente subvención de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) que proporcionará casi 4,5 millones de dólares para estudiar maneras de reducir el aislamiento social entre las personas mayores que viven en casa y sus cuidadores.

Algunos estudios han demostrado que la programación de RV presentada en un formato de visualización limitado puede ayudar a las personas mayores a mantener y mejorar sus funciones cognitivas, fortalecer la memoria y fomentar las conexiones sociales con sus familias y con los demás residentes de los centros de atención. Los expertos manifiestan que la tecnología puede ser útil como complemento —pero no como sustituto— de otras actividades.

“Siempre existe el riesgo de pasar demasiado tiempo frente a la pantalla”, explicó Katherine “Kate” Dupuis, neuropsicóloga y profesora quien estudia cuestiones relacionadas con el envejecimiento en el Sheridan College de Canadá. “Pero si lo utiliza con cautela, con significado y propósito, puede ser muy útil. Puede ser una oportunidad para que los adultos mayores interactúen con alguien y compartan una sensación de asombro”.

Los visores de RV pueden ser una forma más sencilla para que las personas mayores interactúen con la tecnología en lugar de tener que operar botones u otros mecanismos, dilucidó Pallabi Bhowmick, investigador de la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, quien estudia el uso de RV con adultos mayores.

“Los estereotipos de que las personas mayores no están dispuestas a probar tecnologías nuevas deben cambiar, porque sí están dispuestas y quieren adaptarse a tecnologías que sean significativas para ellos”, añadió Bhowmick. “Además de ayudarles a aliviar el estrés, entretenerse y conectar con otras personas, existe un aspecto intergeneracional que podría ayudarles a forjar relaciones con personas más jóvenes que descubren que (los mayores) usan RV y dicen: ‘¡El abuelo es genial!’”.

El interés de Kyle Rand —director ejecutivo de Rendever— por ayudar a su abuela a lidiar con los desafíos emocionales y mentales del envejecimiento lo impulsó a cofundar la empresa, en 2016, tras estudiar neuroingeniería en la Universidad de Duke.

“Lo que realmente me fascina de los humanos es cuánto depende nuestro cerebro de la conexión social y cuánto aprendemos de los demás”, dijo Rand. “Un grupo de residentes mayores que no se conocen bien puede reunirse, pasar 30 minutos en una experiencia de RV y luego sentarse a almorzar juntos mientras conversan sobre la experiencia”.

El mercado es tan grande que Mynd Immersive, otra empresa que se especializa en RV, con sede en Dallas, compite con Rendever con servicios diseñados para las comunidades de adultos mayores.

Además de ayudar a crear conexiones sociales, la programación de RV tanto de Rendever como de Mynd se ha utilizado como una herramienta potencial para lentificar los efectos nocivos de la demencia. Y es así como Forum —otra residencia para jubilados en Silicon Valley— utiliza la tecnología en ocasiones.

Bob Rogallo, un residente con demencia que lo ha dejado sin habla y quien vive en Forum, pareció disfrutar de una caminata virtual por el Parque Nacional Glaciar, en Montana, mientras asentía y sonreía al celebrar su 83er cumpleaños con su esposa, con quien ha estado casado durante 61 años.

Sallie Rogallo, quien no padece demencia, comentó que la experiencia le trajo gratos recuerdos de las visitas de la pareja a ese mismo parque durante los más de 30 años que recorrieron Estados Unidos en su casa rodante. “Me hizo desear tener 30 años menos para poder repetirlo”, dijo sobre la visita virtual a Glaciar. “Esto te deja salir del mismo entorno y ya sea visitar un lugar nuevo o sitios donde ya has estado”.

En otra sesión en Forum, Almut Schultz, de 93 años, se rió encantada mientras veía una actuación virtual de música clásica en el anfiteatro Red Rocks de Colorado, y más tarde pareció querer jugar con un cachorrito que correteaba dentro de su visor de realidad virtual.

“Fue una sesión increíble la que tuvimos allí”, dijo Schultz con una gran sonrisa tras quitarse el visor y regresar a la realidad.