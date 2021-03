Disminuyen pacientes con infecciones respiratorias

Usar cubrebocas no sólo te protege contra el Covid-19, sino también contra otros males como la influenza, las neumonías y las infecciones con cuadros respiratorios.

NUEVO LAREDO, TAM.- Las medidas preventivas que se aplican contra el Covid-19, como el uso de cubrebocas y la sana distancia, favorecen para que otras enfermedades como la influenza, las neumonías y las infecciones con cuadros respiratorios disminuyan durante esta temporada, aseguró el director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Nuevo Laredo, Mario Alberto Pérez Coss.

Dijo que, a la fecha, no se ha presentado internamientos a causa de la influenza, a pesar de que, en otros años, las cifras incrementaban de manera considerable, en lo que va de este año, los casos por enfermedades respiratorias disminuyeron hasta un 90 por ciento.

“Afortunadamente, el usar cubrebocas no sólo te protege contra el Covid-19, sino también contra otras enfermedades como la influenza; hasta el momento no hemos tenido internamientos por influenza, ni tampoco de neumonías, eso te habla de la importancia de haber cambiado nuestra rutina y ser disciplinados con el cubrebocas, el cual nos está protegiendo no sólo contra el Covid-19, sino también de otras enfermedades respiratorias”, expresó.

Explicó que la mayoría de la atención en el ISSSTE son pacientes en control con enfermedades crónico degenerativas como diabetes e hipertensión.

“La pandemia ha contribuido bastante a que la gente se resguarde en sus hogares, por eso hemos tenido esa baja en enfermedades respiratorias, esto es bueno porque reduce las tasas de mortalidad en la población”, señaló.

Comentó que el hospital a su cargo cumple con todas las medidas de prevención y sanitización dentro de las instalaciones.

Pérez Coss, hizo un llamado a la población para que, en esta temporada estacional de influenza, se cuide mucho de no enfermarse, ya que el Covid-19 también se puede palmar con la influenza, lo cual aumenta los riesgos y las complicaciones en el paciente.