Ven efectos de la quimioterapia en Lazo Rosa

Nuevo Laredo, Tam.- Como ya es costumbre por parte de la organización Lazo Rosa, se realizó una nueva edición de sus talleres mensuales dirigidos a pacientes con cáncer de mama, donde en esta ocasión se abordó el tema de “los efectos de la quimioterapia” y la importancia de conocer el proceso para enfrentar de mejor manera el tratamiento.

“La quimioterapia es el tratamiento para la enfermedad, muchas personas sienten demasiado agresivos estos síntomas y quieren dejarla, y no deben hacerlo porque es parte del tratamiento, que si bien es muy fuerte y deja algunos estragos en el cuerpo, con el tiempo son el mejor aliado para enfrentar la enfermedad”, señaló Estela Pérez Romero, presidenta de Lazo Rosa Nuevo Laredo.

Explicó que el objetivo es brindar información clara y apoyo emocional a las pacientes que reciben quimioterapia por primera o segunda ocasión y darles la compañía y los ánimos que se convierten en el complemento para seguir sanando y enfrentando el cáncer.

Como parte del programa de talleres, Pérez Romero destacó que el módulo de Lazo Rosa mantiene una importante demanda de atención, con pacientes de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros que reciben orientación personalizada, además de apoyos como pelucas, turbantes y mangas de compresión.

“Les estamos proporcionando todos los apoyos que necesitan para que se sientan mejor. El módulo se encuentra dentro del Centro Oncológico de Nuevo Laredo y ofrece atención de lunes a viernes, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde.”, concluyó.