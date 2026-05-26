Arranca Jornada Nacional de Salud Pública 2026 en CONALEP Nuevo Laredo

Como parte de una estrategia nacional que se desarrolla del 23 al 30 de mayo

La estrategia nacional tiene como lema “La salud nos une, es nuestro derecho”. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La estrategia nacional tiene como lema “La salud nos une, es nuestro derecho”. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Con acciones enfocadas en la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables, autoridades sanitarias pusieron en marcha la Jornada Nacional de Salud Pública 2026 en el plantel del CONALEP Nuevo Laredo, como parte de una estrategia nacional que se desarrolla del 23 al 30 de mayo bajo el lema “La salud nos une, es nuestro derecho”.

Durante el arranque participaron representantes de los distintos programas del Distrito de Salud para el Bienestar V, quienes instalaron módulos informativos y brindaron servicios preventivos dirigidos principalmente a estudiantes y personal educativo, con el objetivo de fortalecer la cultura del autocuidado y la detección oportuna de enfermedades.

La secretaria de Bienestar Social, Liliana Arjona Barocio, destacó la importancia de estas acciones al señalar que la salud pública se sustenta en la prevención.

“Es una semana que hace la Secretaría de Salud a nivel nacional para realizar acciones de prevención y concientización de las enfermedades. La base de la salud pública se basa en la prevención y estas son acciones preventivas”, expresó.

Añadió que la participación social es fundamental para reducir riesgos a largo plazo.

“No hay recursos ni personales ni gubernamentales que solucionen lo que nosotros en este momento estamos haciendo; si no se trabaja en la prevención, no se tendrá nunca un recurso suficiente”, indicó.

Por su parte, la directora del Distrito de Salud para el Bienestar V, Irma Gladys Cano Ramírez, subrayó que la jornada se realiza de manera coordinada entre los distintos niveles de gobierno.

“La semana de salud pública es muy importante, se trabaja a nivel nacional, federal, municipal y jurisdiccional en conjunto. La importancia es hacer medicina preventiva”, afirmó.

Detalló que las actividades incluyen campañas de vacunación, prevención de enfermedades, orientación en salud sexual, atención a la salud mental, nutrición, activación física y control de vectores, entre otras acciones.

“Tenemos todos los programas, cáncer de mama, cervical uterino, vacunación, vectores, pláticas para jóvenes sobre adicciones; con esto se está apoyando a toda la población”, explicó.

Asimismo, resaltó la importancia de adoptar hábitos saludables para evitar enfermedades crónico-degenerativas.

“Se recomienda a toda la población llevar una dieta saludable, hacer ejercicio y mejorar los hábitos de sueño, ya que estos factores influyen directamente en la salud”, puntualizó.

La estrategia contempla la atención en escuelas, empresas y espacios públicos, con el propósito de acercar servicios e información a distintos sectores de la población, especialmente a jóvenes.

En el evento también estuvieron presentes representantes del sector educativo y social, entre ellos el director del plantel, Luis Antonio Saavedra Rodríguez.