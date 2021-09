Disminuyen los ataques de perros callejeros

NUEVO LAREDO, TAM.- El Centro Antirrábico en Nuevo Laredo recibe alrededor de seis reportes por mes de ataques de perros callejeros, una cifra menor en comparación a otros años.

Juan Antonio Salinas Aguilera, director del Centro, indicó que, al presentarse el daño a una persona, se llevan a cabo protocolos de protección como poner a la mascota en resguardo.

“Los ataques han bajado considerablemente, no sabemos porque, no sabemos si la gente no está reportando o en realidad no habido agresiones, al mes estamos atendiendo alrededor de seis reportes, afortunadamente nada de gravedad, cuando se presenta un ataque capturamos a la mascota y lo mantenemos en resguardo”, indicó.

En el caso de los ataques de perros quienes cuentan con un dueño, se hace la captura del canino, se lleva al centro para ser resguardado y se le menciona al dueño las condiciones que el dueño debe cumplir para quedarse con su mascota.

Tales condiciones como cumplir con la aplicación de sus vacunas, contar con un lugar adecuado, sea amaestrado para evitar tenga conductas agresivas ante alguna otra persona.

De no acatar las indicaciones que el centro antirrábico les indique a los propietarios, o de presentarse otro ataque del mismo animal, el dueño puede ser acreedor a una multa o la pérdida del perro por no contar con las condiciones suficientes.

“Seguimos capturando perros en la vía pública y más en los sectores en donde se han presentado las agresiones a personas, principalmente en colonias del poniente de la ciudad”, concluyó Salinas Aguilera.