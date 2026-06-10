Academia de Fútbol Palmares agradece apoyo de Miranda Niño

Apoyo brindado a los jóvenes deportistas mediante la entrega de balones de fútbol y un bote de basura

Nuevo Laredo, Tam.– La Academia de Fútbol de la colonia Palmares expresó su agradecimiento al Lic. Jorge Miranda Niño, presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, por el apoyo brindado a los jóvenes deportistas mediante la entrega de balones de fútbol y un bote de basura destinado a fomentar la cultura de la limpieza y el cuidado de los espacios deportivos.

El director de la academia, Enrique Gutiérrez López, destacó que este tipo de acciones contribuyen de manera positiva a la formación integral de niñas, niños y jóvenes que diariamente practican este deporte con disciplina y entusiasmo.

“Estamos muy agradecidos por este respaldo. Además de los balones que servirán para los entrenamientos, el bote de basura ayudará a crear conciencia entre nuestros jóvenes sobre la importancia de mantener limpias las áreas deportivas y cuidar los espacios que utilizan todos los días”, expresó.

“Seguimos trabajando para formar jóvenes con valores y descubrir nuevos talentos de Nuevo Laredo que puedan representar dignamente a nuestra ciudad”, afirmó.

Por su parte, Jorge Miranda Niño reiteró su compromiso de continuar apoyando iniciativas que beneficien a la niñez y juventud neolaredense, reconociendo que el deporte es una herramienta fundamental para promover hábitos saludables, fortalecer valores y generar oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones.

La Academia de Fútbol Palmares mantiene abiertas sus puertas para seguir impulsando el talento deportivo local y fomentar actividades que contribuyan al bienestar de la comunidad.