Fortalece Gobierno de Carmen Lilia Canturosas educación en Villas de San Miguel

Acciones que representan una inversión superior a los 7 millones de pesos y benefician a cerca de 15 mil habitantes

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte del compromiso del Gobierno Municipal con la educación, la seguridad y el bienestar de las familias neolaredenses, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó obras de infraestructura educativa y comunitaria en la colonia Villas de San Miguel, acciones que representan una inversión superior a los 7 millones de pesos y benefician a cerca de 15 mil habitantes.

La alcaldesa entregó la construcción de una barda perimetral en el Jardín de Niños “Ramón Barrios Arias”, obra realizada con una inversión de 1.8 millones de pesos. Los trabajos incluyeron la construcción de 171 metros lineales de muro, pilotes y pintura, fortaleciendo la seguridad y protección de la comunidad escolar.

““Invertir en la educación es invertir en el futuro de Nuevo Laredo; cada obra que entregamos representa una oportunidad para que nuestras niñas, niños y jóvenes se desarrollen en espacios más seguros, dignos y funcionales.”, destacó Carmen Lilia Canturosas.

Destacó que la inversión en educación sin precedentes que este gobierno ha impulsado, va de la mano con las políticas humanistas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya; quienes cuentan con programas de becas y apoyo a la infraestructura que refuerzan lo hecho por el municipio.

La emoción también estuvo presente entre los alumnos; en representación de sus compañeros, el pequeño José Antonio agradeció la obra realizada. “Ahora nos sentimos protegidos, podemos correr, jugar y aprender sin miedo. Gracias por pensar en los niños más pequeñitos y por darnos un lugar seguro para crecer”, manifestó.

Al agradecer el respaldo brindado por el Gobierno Municipal, la encargada del plantel, Paula de la Cruz, destacó que la nueva infraestructura representa tranquilidad para toda la comunidad educativa.

“Esta obra representa mucho más que una mejora en la infraestructura escolar; es una acción que fortalece la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de nuestras niñas y niños, quienes merecen desarrollarse en espacios dignos y protegidos”, expresó.

Posteriormente, la alcaldesa encabezó la entrega de la nueva techumbre de la Escuela Secundaria Técnica No. 95 “Manuel de Jesús Clouthier del Rincón”, obra realizada mediante una inversión de 4.8 millones de pesos.

La construcción abarca una superficie de más de 637 metros cuadrados e incluyó estructura metálica, vigas IPR, columnas para arcotecho, armaduras, lámina engargolada, sistema pluvial, instalaciones eléctricas e iluminación, beneficiando a más de 3 mil personas.

Por su parte, la alumna Indra Murillo destacó que la nueva infraestructura permitirá realizar actividades académicas, deportivas, culturales y cívicas en mejores condiciones.

“Esta techumbre representa mucho más que una mejora en nuestra infraestructura; es un espacio que brindará protección, seguridad y comodidad a los estudiantes y contribuirá a fortalecer un ambiente favorable para el aprendizaje y la convivencia”, expresó.

Como parte de la jornada también se destacó la rehabilitación del Centro de Bienestar ubicado en la colonia Villas de San Miguel, donde se invirtieron 375 mil pesos para mejorar instalaciones eléctricas, impermeabilización, pintura, puertas, ventanas y mobiliario sanitario, beneficiando a más de 11 mil habitantes.

La presidenta municipal destacó además que, tan solo en Villas de San Miguel, el Gobierno Municipal ha realizado una inversión acumulada superior a los 178 millones de pesos en obras de pavimentación, rehabilitación de espacios públicos, alumbrado, infraestructura eléctrica y deportiva.

Con acciones que fortalecen la educación, la seguridad y el bienestar social, el Gobierno Municipal continúa transformando espacios públicos y educativos para brindar mejores oportunidades a las niñas, niños y jóvenes de Nuevo Laredo.