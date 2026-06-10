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El delantero mexicano Raúl Jiménez volverá con el Wolverhampton

Resolvió su futuro con su club antes de jugar el Mundial

El entrenador de México Javier Aguirre, izquierda, y Raúl Jiménez, derecha, se saludan durante la segunda mitad del partido por la final de la Copa Oro ante Estados Unidos en Houston, el domingo 6 de julio del 2025. (AP Foto/Ashley Landis)
AP

WOLVERHAMPTON, Inglaterra (AP) — El delantero mexicano Raúl Jiménez resolvió su futuro con su club antes de jugar el Mundial al firmar el miércoles para una segunda etapa en el equipo inglés Wolverhampton.

Jiménez se unió a los Wolves con un contrato inicial de dos años tras dejar el Fulham, donde su vínculo debía expirar a finales de mes.

Los Wolves acaban de descender de la Liga Premier, por lo que jugarán en el Championship, la segunda división inglesa.

La primera etapa de Jiménez en los Wolves fue entre 2018 y 2023, tras llegar procedente del Benfica. Marcó 57 goles en 166 partidos.

“Poder traer de vuelta a Raúl a los Wolves es un momento verdaderamente especial para todos los vinculados con este club de fútbol”, manifestó el presidente ejecutivo de los Wolves, Nathan Shi.

México abre el jueves el Mundial con un partido contra Sudáfrica.

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