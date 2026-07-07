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Requieren 3 mil menores tramitar la doble nacionalidad: ITM

En 2025 se gestionaron 150 actas y en este año suman 78

[Foto: Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Tamaulipeco para el Migrante (ITM) mantiene vigentes diversos programas de apoyo para las familias fronterizas, entre ellos el trámite de doble nacionalidad para menores nacidos en Estados Unidos, informó el delegado regional del organismo, Francisco Parra Pérez.

“El ITM continúa ofreciendo orientación y gestión para el trámite del pasaporte estadounidense y otros servicios dirigidos a la comunidad migrante, en coordinación con el Consulado de Estados Unidos. Por eso hacemos el llamado a los padres que tienen hijos nacidos en Estados Unidos y sean también mexicanos, que hagan este trámite”, precisó Francisco Parra.

Parra Pérez destacó que el programa de doble nacionalidad ha tenido una importante respuesta por parte de la ciudadanía, ya que durante el año pasado se entregaron 150 actas de doble nacionalidad, mientras que en lo que va de este año se han iniciado aproximadamente 78 trámites más.

Explicó que actualmente las actas deben ser apostilladas en Austin, Texas, y posteriormente registradas en Ciudad Victoria. Sin embargo, la delegación local impulsa una iniciativa para que estos documentos puedan registrarse directamente en las oficialías del Registro Civil de Nuevo Laredo, reduciendo así los tiempos del proceso.

“Queremos que el trámite sea más corto y accesible para las familias. Estamos trabajando de manera coordinada con las cuatro oficialías del Registro Civil de la localidad para lograrlo. Cabe señalar que el trámite es completamente gratuito, al formar parte de los beneficios que el Gobierno del Estado ofrece a la población”, mencionó.

Para concluir, informó que el ITM trabaja en coordinación con el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), instancia que cuenta con un censo estimado de alrededor de 3 mil menores que podrían requerir este procedimiento para obtener certeza jurídica como ciudadanos mexicanos.

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