Egresan 737 alumnos del CBTIS 137

(Foto: Archivo/Líder Web). El CBTIS 137 analiza la apertura de nuevas carreras como Energías Renovables, Objetos Voladores No Tripulados y tecnologías relacionadas con la nube.

(Foto: Archivo/Líder Web). El CBTIS 137 analiza la apertura de nuevas carreras como Energías Renovables, Objetos Voladores No Tripulados y tecnologías relacionadas con la nube.

Nuevo Laredo, Tam.- José Lorenzo Villegas Robledo, director del CBTis 137, dio a conocer que en el cierre del curso escolar se gradúan 737 alumnos de sexto semestre, quienes concluyen sus estudios en las distintas especialidades que ofrece el plantel.

Entre las carreras de las que egresan se encuentran Administración de Recursos Humanos, Contabilidad, Laboratorista, Programación, Mecatrónica y Logística, esta última con su primera generación de estudiantes.

“La carrera de Logística consolida su primer grupo de egresados y adelanto que el próximo año ocurrirá lo mismo con Comercio Internacional y Aduanas. Ahorita van a egresar 737 alumnos de las ocho carreras que tenemos en el plantel, y por primera vez egresa la primera generación de Logística”, señaló Lorenzo Villegas.

Asimismo, anunció que la especialidad de Electricidad será cerrada debido a la baja demanda de estudiantes interesados en cursarla.

Explicó que en los últimos años no se alcanzó el mínimo requerido de alumnos para mantenerla activa, ya que los alumnos que ingresaban a la misma, no era por su elección, situación que provocó problemas de deserción, reprobación y baja titulación.

“En el último año hubo dos o tres alumnos que realmente querían ingresar a la carrera, estábamos completando grupos con jóvenes que no tenían interés en esa especialidad, y eso generaba reprobación y abandono escolar”, explicó.

Para concluir agregó que el CBTis 137 analiza la apertura de nuevas carreras como Energías Renovables, Objetos Voladores No Tripulados y tecnologías relacionadas con la nube, propuestas que serán definidas de acuerdo con las necesidades del sector productivo.