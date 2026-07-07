Choca camioneta contra barrera de contención y deja conductor lesionado

Autoridades investigan las causas del accidente sobre la Carretera Aeropuerto; el automovilista presentaba aparentes signos de ebriedad al ser atendido

El impacto provocó daños en un amplio tramo de la estructura metálica y dejó la unidad detenida con riesgo de volcar, sin que finalmente se registrara ese desenlace. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El impacto provocó daños en un amplio tramo de la estructura metálica y dejó la unidad detenida con riesgo de volcar, sin que finalmente se registrara ese desenlace. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor resultó lesionado luego de perder el control de la camioneta que conducía e impactar contra la barrera metálica de contención sobre la Carretera Aeropuerto, frente a la terminal aérea, accidente que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de Tránsito.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo involucrado es una camioneta Ford Freestar color guinda, conducida por Carlos Alberto, de 55 años de edad, quien circulaba de norte a sur cuando, por causas que quedaron bajo investigación, salió de su carril y se proyectó contra el barandal de contención.

El impacto provocó daños en un amplio tramo de la estructura metálica y dejó la unidad detenida con riesgo de volcar, sin que finalmente se registrara ese desenlace.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al conductor, quien presentaba diversas lesiones. Los socorristas también señalaron que el hombre mostraba aparente estado de ebriedad al momento de ser valorado.

Durante la intervención de los cuerpos de auxilio, el lesionado inicialmente se negó a ser trasladado a un hospital. Asimismo, ante las autoridades ofreció versiones distintas sobre la forma en que ocurrió el percance, al señalar primero que un tráiler le había cerrado el paso y posteriormente indicar que se trató de un automóvil.

Tras varios minutos, el personal de emergencias logró convencer al conductor de recibir atención médica, por lo que fue trasladado al Hospital General para una valoración especializada.

Elementos de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y ordenaron el retiro de la camioneta mediante una grúa, mientras se cuantificaban los daños ocasionados a la infraestructura de contención vial.