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Fallece hombre tras ser atropellado sobre la avenida Madero

Autoridades ministeriales investigan el caso para identificar al conductor y determinar las responsabilidades correspondientes

Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 42 años perdió la vida en el Hospital San Gerardo a consecuencia de las lesiones que sufrió luego de ser atropellado durante la madrugada sobre la avenida Madero, en la colonia Viveros.

La víctima fue identificada como Gabriel “C”, de ocupación lavacarros. De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el accidente ocurrió alrededor de la medianoche sobre la avenida Madero, entre las calles Justo Sierra y Bocanegra.

Según el testimonio proporcionado por su hermano, Gabriel caminaba acompañado de unas amistades después de haber estado conviviendo cuando fue embestido por un vehículo. Tras el impacto, fue trasladado al Hospital San Gerardo, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Luego de recibir el reporte del deceso, personal de la Unidad General de Investigación acudió al nosocomio para realizar las actuaciones ministeriales y ordenar el inicio de las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, la identidad del conductor presuntamente involucrado no ha sido establecida. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta la carpeta de investigación con el propósito de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el atropellamiento y determinar las responsabilidades que correspondan.

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