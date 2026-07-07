Consume incendio estacionamiento y daña seis vehículos en sector Aduana

El siniestro se originó a causa de un fuerte cortocircuito en la base del medidor de energía eléctrica instalado en la techumbre del inmueble. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El siniestro se originó a causa de un fuerte cortocircuito en la base del medidor de energía eléctrica instalado en la techumbre del inmueble. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un incendio consumió por completo un estacionamiento techado tipo bodega ubicado en el cruce de las calles Aldama y Gutiérrez, en el antiguo sector Aduana, dejando como saldo seis vehículos dañados por el fuego y cuantiosas pérdidas materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes oficiales, el siniestro se originó a causa de un fuerte cortocircuito en la base del medidor de energía eléctrica instalado en la techumbre del inmueble. Las llamas se propagaron rápidamente por toda la estructura, lo que generó riesgo de que el fuego alcanzara viviendas contiguas y un edificio utilizado como archivo.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar con varias unidades de ataque contra incendios y una pipa de gran capacidad para controlar y sofocar las llamas. De manera simultánea, oficiales de Tránsito implementaron un perímetro de seguridad y retiraron vehículos estacionados en las inmediaciones para reducir el riesgo de mayores afectaciones y facilitar las labores de emergencia.

Durante la intervención, el encargado del inmueble, identificado como Rolando, se entrevistó con las autoridades, quienes confirmaron que los vehículos afectados pertenecían a trabajadores de la empresa Candados Fiscales y de Seguridad, ubicada frente al estacionamiento siniestrado, donde los propietarios se encontraban laborando al momento del incidente.

Los vehículos dañados fueron un Kia Seltos modelo 2026, propiedad de Juan; un Kia Río 2023, de Griselda; un Honda Civic 2016, de Alexis; una Ford Edge 2012, de Janeth; un Toyota Avalon 2002, de Rosa Irene; y una Ford Expedition 2001, de David.

Tras varios minutos de trabajo, los cuerpos de emergencia lograron controlar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a inmuebles cercanos. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, por lo que el saldo final fue de cuantiosos daños materiales y seis vehículos afectados por el fuego.