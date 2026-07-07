Desconoce Petro triunfo electoral de Abelardo de la Espriella en Colombia

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla tras recibir sus credenciales del Consejo Nacional Electoral en Bogotá, Colombia, el jueves 25 de junio de 2026. (Foto AP/Iván Valencia)

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla tras recibir sus credenciales del Consejo Nacional Electoral en Bogotá, Colombia, el jueves 25 de junio de 2026. (Foto AP/Iván Valencia)

BOGOTÁ.- El presidente saliente Gustavo Petro desconoció el lunes la victoria en las urnas del opositor de perfil conservador Abelardo de la Espriella, quien fue declarado ganador por la autoridad electoral tras vencer en el balotaje del 21 de junio al oficialista Iván Cepeda.

“El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones”, aseguró Petro en la red social X.

Petro dijo el día del balotaje que reconocería los resultados del escrutinio, el cual realizan jueces y luego avala la autoridad electoral. Sin embargo, no lo hizo expresamente y lo que siguieron fueron declaraciones sujetas a interpretación, como un comunicado en el que dijo que haría la “transición democrática del gobierno” y acataría “las decisiones de los jueces”. Sin embargo, el lunes fue explícito en no reconocer la legitimidad de De la Espriella.

El mandatario insistió en que se gestó un presunto fraude electoral porque los software utilizados en el escrutinio “utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo”, manipulando por ejemplo el censo electoral de los que “nunca votan para ser reemplazados por votantes que podían hacerlo varias veces”.

Anteriormente Petro no había aceptado el conteo preliminar que realizó el día de la votación la Registraduría, encargada de la logística electoral.

El procurador general, Gregorio Eljach, ha dicho a la prensa que los cuestionamientos del mandatario sobre los resultados de la elección no tienen incidencia jurídica, por lo que De la Espriella tomará posesión del cargo el 7 de agosto.

Una misión de observadores de la Unión Europea subrayó tras el balotaje la transparencia y eficiencia del proceso de recuento de votos. El Centro Carter indicó que el sistema de gestión de resultados fue “confiable, transparente y plenamente trazable”.

Por su lado, el progresista Cepeda reconoció la victoria de De la Espriella tras el balotaje y el mismo día en el que culminó el escrutinio. Pero al mismo tiempo advirtió que no guardaría silencio frente a la presunta “masiva operación de compra de votos” por parte de la campaña de De la Espriella y las estrategias de “manipulación” con inteligencia artificial.

El senador también instó a De la Espriella a renunciar a su doble nacionalidad estadounidense y a aclarar su posible relación con agencias de inteligencia de ese país. De lo contrario, advirtió que iniciará una “desobediencia civil pacífica”.

Un exmilitar en la cartera de Defensa

Entre tanto, De la Espriella continuó armando su gabinete y designó el lunes como su futuro ministro de Defensa al exgeneral del ejército Jorge Eduardo Mora, quien tendrá bajo su mando una de las carteras clave del gobierno que promete mano dura contra los grupos armados ilegales y los narcotraficantes.

De la Espriella describió en X la designación como un “homenaje a los héroes de la patria” en referencia a los uniformados a los que Mora comandará.

Mora sirvió en el ejército más de tres décadas, en las que fue comandante de las fuerzas especiales y de la brigada contra el narcotráfico, así como director de inteligencia y contrainteligencia de las fuerzas militares. Además, acumuló estudios en seguridad y defensa, alta gerencia internacional y derecho internacional aplicable a conflictos armados.

El ministro designado lidiará con los grupos armados ilegales que se disputan el control de territorios estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal, incluidas las disidencias de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el Estado hace una década.

De la Espriella prometió un “renacer de la moral combativa, de las capacidades críticas, la despolitización” para los militares y policías, luego de que en campaña dijera que tenían baja moral por las políticas de Petro, que incluyeron negociaciones de paz con múltiples grupos armados ilegales.

Su gobierno supondrá un giro total en la política de seguridad y defensa en el país ya que ha prometido que incrementará las operaciones militares y acabará con las negociaciones de paz.

De la Espriella dijo la víspera que firmará los “decretos necesarios” para que la fiscalía reactive las órdenes de captura que fueron suspendidas por el gobierno de Petro en aras de que algunos ilegales participaran en las negociaciones de paz.

Mora reemplazará en la cartera a Pedro Sánchez, un exmilitar que asumió en 2025.