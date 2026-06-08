Cruzará caravana de casi 300 vehículos por esta frontera

(Foto: Archivo/Líder Web). La caravana está programada para arribar a Laredo, Texas, el próximo 15 de junio y realizar su cruce hacia territorio mexicano durante la madrugada del día 16.

(Foto: Archivo/Líder Web). La caravana está programada para arribar a Laredo, Texas, el próximo 15 de junio y realizar su cruce hacia territorio mexicano durante la madrugada del día 16.

Nuevo Laredo, Tam.- Autoridades de los tres órdenes de gobierno se encuentran coordinando acciones para recibir una importante caravana de connacionales que cruzará por Nuevo Laredo como parte del Programa Paisano, informó el director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Diez de Pinos.

“Como cada año el operativo se realiza en coordinación con dependencias federales, estatales y municipales así como con autoridades estadounidenses, consulados, el Instituto Nacional de Migración, Guardia Estatal, Guardia Municipal y Tránsito y Vialidad, con el objetivo de brindar seguridad y apoyo a los viajeros durante su paso por la ciudad”, precisó Diez de Pinos.

Fernández Diez de Pinos señaló que la caravana está programada para arribar a Laredo, Texas, el próximo 15 de junio y realizar su cruce hacia territorio mexicano durante la madrugada del día 16, tentativamente a las 5:00 de la mañana.

Detalló que, de acuerdo con la última reunión de coordinación, la caravana suma alrededor de 290 vehículos, cifra que podría incrementarse en los próximos días. Los participantes se registrarán al llegar a la Arena en Laredo, Texas, aunque también existe la opción de realizar el trámite mediante una aplicación digital.

“Vamos a estar todas las dependencias como lo hemos hecho durante años para brindar apoyo en cualquier necesidad que puedan tener, ya que la prioridad siempre es que estos paisanos, se lleven la mejor experiencia y atención al cruzar por nuestro puerto fronterizo y ciudad”, expresó.

El director de Protección Civil destacó que el Programa Paisano ya se encuentra en operación y que desde semanas anteriores han estado cruzando vehículos por esta frontera, dejando ver que el compromiso de las autoridades es acompañar a los connacionales tanto en su ingreso al país como en su retorno hacia Estados Unidos.

En cuanto a los servicios que se brindarán durante el operativo, indicó que Protección Civil desplegará unidades médicas, ambulancias, unidades apagadoras y personal operativo, además de coordinar esfuerzos con Tránsito y Vialidad y Guardia Municipal para ofrecer atención prehospitalaria, auxilio vial y apoyo mecánico mediante grúas.

Para concluir el funcionario y las autoridades reiteraron el llamado a los viajeros para atender las indicaciones del personal participante y aprovechar los servicios que se pondrán a su disposición durante su tránsito por Nuevo Laredo.