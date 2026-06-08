Refuerza COMAPA respuesta a reportes ciudadanos

Durante mayo se realizaron 871 desazolves y se repararon 295 fugas de agua potable en distintos sectores de la ciudad

Nuevo Laredo, Tam.- Con el compromiso de mantenerse cercana a la ciudadanía y brindar una atención oportuna a los reportes, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Nuevo Laredo informó los resultados obtenidos durante el mes de mayo en materia de reparación de fugas y atención a problemas de drenaje.

Gracias al trabajo diario de las cuadrillas operativas, durante mayo se realizaron 871 desazolves y se repararon 295 fugas de agua potable en distintos sectores de la ciudad, acciones que permitieron mejorar el funcionamiento de los servicios y dar respuesta a las solicitudes de los usuarios.

Estos trabajos forman parte del programa “Tu Reporte Sí Nos Importa”, mediante el cual COMAPA fortalece la comunicación con la ciudadanía y da seguimiento a los reportes que se reciben todos los días.

La dependencia destacó que la participación de los ciudadanos es fundamental para detectar y atender oportunamente las necesidades de las colonias, por lo que reiteró el llamado a realizar sus reportes a través de la línea 072 y mediante las redes sociales oficiales del organismo.

Comapa continúa trabajando de manera permanente para atender las solicitudes de la población y seguir mejorando los servicios de agua potable y drenaje en beneficio de las familias neolaredenses.