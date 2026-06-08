Alista Sindicato de Maquiladoras su 34 aniversario

Nuevo Laredo, Tam.- El Sindicato de Maquiladoras de Nuevo Laredo se prepara para celebrar su 34 aniversario con una serie de actividades dirigidas a los trabajadores agremiados y sus familias, lo anterior lo dio a conocer el secretario general, Roberto Celestino Flores Huerta.

“Prácticamente el día 12 de junio cumplimos el 34 aniversario del Sindicato de Maquiladoras, en donde se va a llevar a cabo una reunión con delegados sindicales y parte de los compañeros de la base, para llevar a cabo el acto protocolario”, señaló Flores Huerta.

El líder sindical explicó que las celebraciones se llevarán a cabo en dos etapas durante el mes de junio, comenzando el viernes 12 con un acto protocolario en las instalaciones del sindicato y, el sábado 13 de junio, se realizará un baile dirigido a los trabajadores sindicalizados, actividad con la que buscan fortalecer la convivencia entre los integrantes del gremio y sus familias.

Flores Huerta destacó que el evento será abierto para todos los trabajadores afiliados al sindicato y recordó que durante la celebración del pasado 1 de mayo tuvieron una asistencia aproximada de 2 mil personas, cifra que esperan igualar en esta ocasión.

“Todos son bienvenidos aquí a la Casa del Obrero, esperamos que nos acompañe la misma cantidad de gente que estuvo el primero de mayo, ya que en nuestro sindicato cuenta con alrededor de 19 mil trabajadores agremiados en Nuevo Laredo, por lo que estos eventos forman parte de una nueva etapa enfocada en fortalecer la unión entre trabajadores, familias y empresas”, concluyó.