El Dólar
Compra:
$16.60
Venta:
$17.80
EN VIVO

Develan mural conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer en NLD

La obra fue realizada por la colectiva artística CAT-ARSIS

Este mural se convierte en un símbolo permanente de reconocimiento, memoria y esperanza. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de la cartelera de actividades organizadas en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través del Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER) y en coordinación con el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), llevó a cabo la develación de un mural conmemorativo en la Plaza de la Mujer.

La obra fue realizada por la colectiva artística CAT-ARSIS, quienes plasmaron en este mural un mensaje que honra la lucha histórica, la fortaleza y las aportaciones de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Durante el evento se destacó que el arte es una poderosa herramienta para preservar la memoria colectiva, visibilizar las causas sociales y fomentar la reflexión sobre la importancia de seguir avanzando en la defensa de los derechos de las mujeres.

Este mural se convierte en un símbolo permanente de reconocimiento, memoria y esperanza, invitando a la ciudadanía a recordar que la igualdad de oportunidades y la erradicación de la violencia de género requieren del compromiso y la participación de toda la sociedad.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar espacios que promuevan el respeto, la inclusión y el reconocimiento del papel fundamental de las mujeres en la vida social, cultural y comunitaria de Nuevo Laredo.

Responden familias a Torneo y Clínica de Pesca organizada por el Municipio
Ayuntamiento mantiene abierto registro a la Beca ‘Juntos por la Educación Especial 2026’

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.