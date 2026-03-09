Develan mural conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer en NLD

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de la cartelera de actividades organizadas en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través del Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER) y en coordinación con el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), llevó a cabo la develación de un mural conmemorativo en la Plaza de la Mujer.

La obra fue realizada por la colectiva artística CAT-ARSIS, quienes plasmaron en este mural un mensaje que honra la lucha histórica, la fortaleza y las aportaciones de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Durante el evento se destacó que el arte es una poderosa herramienta para preservar la memoria colectiva, visibilizar las causas sociales y fomentar la reflexión sobre la importancia de seguir avanzando en la defensa de los derechos de las mujeres.

Este mural se convierte en un símbolo permanente de reconocimiento, memoria y esperanza, invitando a la ciudadanía a recordar que la igualdad de oportunidades y la erradicación de la violencia de género requieren del compromiso y la participación de toda la sociedad.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar espacios que promuevan el respeto, la inclusión y el reconocimiento del papel fundamental de las mujeres en la vida social, cultural y comunitaria de Nuevo Laredo.