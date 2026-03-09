Ayuntamiento mantiene abierto registro a la Beca ‘Juntos por la Educación Especial 2026’

Con el objetivo de que más estudiantes puedan acceder a este apoyo

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo recuerda a la ciudadanía que aún se encuentra abierto el registro para la Beca “Juntos por la Educación Especial 2026”, por lo que invita a madres, padres y tutores a realizar el trámite antes de la fecha límite establecida.

Con el objetivo de que más estudiantes puedan acceder a este apoyo, el registro permanecerá disponible hasta el 17 de marzo de 2026.

La convocatoria está dirigida a alumnas y alumnos de educación especial, desde nivel preescolar hasta posgrado, de nacionalidad mexicana, inscritos en instituciones públicas o privadas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, y que no cuenten con apoyo estatal del ITABEC.

El registro se realiza exclusivamente en línea a través del portal oficial www.nld.gob.mx, en el apartado correspondiente a la beca. El trámite es gratuito y todas las solicitudes participan como nuevo ingreso, sin renovación automática.

Entre los requisitos principales se encuentran: CURP actualizada, acta de nacimiento, constancia de estudios del ciclo 2025-2026, dictamen médico oficial, comprobante de domicilio, identificación del padre, madre o tutor y documentación bancaria del titular de la cuenta. Toda la documentación deberá cargarse en formato PDF, legible y sin alteraciones.

Los resultados estarán disponibles a partir del 6 de abril de 2026 en el mismo portal, ingresando el número de folio.

Para mayor información, las y los interesados pueden acudir a la Dirección de Educación, ubicada en Héroe de Nacataz #3200, sector Centro, o comunicarse al teléfono 711 35 05, de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 3:30 p.m..