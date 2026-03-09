Responden familias a Torneo y Clínica de Pesca organizada por el Municipio

Con la participación de 172 competidores y alrededor de 500 asistentes

Nuevo Laredo, Tam.- Con la participación de 172 competidores y alrededor de 500 asistentes, se llevó a cabo con gran éxito el Segundo Torneo y Clínica de Pesca, evento que reunió a pescadores, familias y aficionados en una jornada deportiva que promovió la convivencia, el aprendizaje y la práctica responsable de este deporte.

En representación de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, asistió Lorena Cavazos, secretaria de Desarrollo Económico, quien encabezó la ceremonia de premiación junto al organizador del evento y director de Turismo Municipal, Alfredo Guarneros.

Tras la jornada de pesca, se realizó la premiación a los ganadores del torneo; primer lugar, Simón Aguilar; segundo lugar, Carlos Ruvalcaba y tercer lugar, Mauricio Aguilar.

Durante su mensaje, Lorena Cavazos destacó la importancia de este tipo de actividades que fortalecen la convivencia y el turismo deportivo en la ciudad.

“Este torneo es más que una competencia; nos reunimos también para honrar la memoria de un hombre que amó este deporte, Pepe Vázquez. Agradecemos profundamente a su familia por acompañarnos en este homenaje”, expresó.

En el marco del evento se realizó además la entrega de un donativo a la Fundación Mundo Azul A.C., organización dedicada a promover el respeto, la inclusión y la concientización sobre las personas con autismo, sumando esfuerzos para construir una sociedad más empática e incluyente.

Como parte del programa se rindió un homenaje especial a la memoria de Pepe Vázquez, reconocido impulsor de la pesca deportiva en la región, cuyo legado continúa inspirando a nuevas generaciones de pescadores.

El evento concluyó con una clínica impartida por el pescador invitado y experto Pedro Sors, quien compartió con los asistentes diversas técnicas para mejorar en la práctica de este deporte, además de responder preguntas y brindar recomendaciones a los participantes.

Pedro Sors agradeció la invitación y reconoció el esfuerzo del gobierno municipal por impulsar este tipo de actividades.

“Es muy importante que se fomenten eventos de pesca deportiva como este, porque además de promover el deporte, fortalecen la convivencia familiar e impulsan el turismo”, señaló.

El Segundo Torneo y Clínica de Pesca cerró con un ambiente de entusiasmo entre participantes y asistentes, reafirmando el compromiso de continuar promoviendo actividades recreativas y deportivas que posicionan a Nuevo Laredo como un destino atractivo para el turismo deportivo.