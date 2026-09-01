Refuerza Guardia Estatal vigilancia por regreso a clases en Nuevo Laredo

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) refrenda su compromiso de garantizar entornos escolares seguros y apropiados para el desarrollo académico en la entidad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) refrenda su compromiso de garantizar entornos escolares seguros y apropiados para el desarrollo académico en la entidad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Ante el inicio del ciclo escolar 2026-2027 personal de la Guardia Estatal perteneciente a la Coordinación Municipal Nuevo Laredo implementó el operativo ‘’Escuela Segura’’ en diversos planteles de esta ciudad fronteriza.

Desde el nivel básico hasta bachillerato, efectivos de esta corporación realizaron patrullajes en los principales accesos de escuelas que en esta fecha recibieron a cientos de estudiantes tras las semanas de asueto marcadas en el calendario escolar.

Entre los planteles visitados se encuentran las escuelas primarias: Naciones Unidas, Escudo Nacional y Rosendo Caballero González; además de la Secundaria Técnica No. 57 “Santiago Mauro Belden” y el plantel 246 del Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP).

El personal operativo mantuvo presencia policial activa y vigilancia en las inmediaciones de cada institución educativa, durante los horarios de mayor afluencia, asimismo, se constató la ausencia de daños a la infraestructura, alteraciones al orden y otras situaciones que pudieran constituir un riesgo para integrantes de la comunidad escolar.

Con estas acciones permanentes de proximidad y vigilancia, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) refrenda su compromiso de garantizar entornos escolares seguros y apropiados para el desarrollo académico en la entidad.