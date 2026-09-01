La bicampeona Aryna Sabalenka vence a Camila Osorio

Aryna Sabalenka saca ante Camila Osorio durante la primera ronda del US Open, el lunes 31 de agosto de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)

Aryna Sabalenka saca ante Camila Osorio durante la primera ronda del US Open, el lunes 31 de agosto de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)

NUEVA YORK (AP) — Aryna Sabalenka arrancó con el pie derecho la defensa de su título del Abierto de Estados Unidos.

Sabalenka sometió el lunes 6-4, 6-4 a la colombiana Camila Osorio 6-4, 6-4 para iniciar su intento de convertirse en la primera jugadora en ganar tres campeonatos consecutivos del US Open desde Serena Williams entre 2012 y 2014.

El torneo fue sacudido la noche por la eliminación de Novak Djokovic, quien tenía marca de 19-0 en la primera ronda en Flushing Meadows, donde ganó cuatro de sus 24 majors para establecer el récord en el tenis masculino. Sabalenka devolvió algo de normalidad.

La bielorrusa alcanzó las últimas tres finales del US Open, recuperándose de una derrota ante Coco Gauff en 2023 al consagrarse en 2024 y luego superar a Amanda Anisimova el año pasado para repetir.

“Siento que este es uno de mis estadios favoritos. Realmente viví las mejores emociones aquí, en este estadio”, le dijo Sabalenka al público.

Sabalenka cambió su apariencia respecto a la última vez que jugó en Ashe. Su atuendo naranja de Nike estaba cubierto por una malla naranja, en lugar de la malla negra de la semana pasada en su partido de dobles mixtos con Djokovic, que recibió algunas críticas en redes sociales. Sabalenka desestimó los comentarios y manifestó que lo único que importaba era que a ella le encantaba.

“Para ser honesta, no sabía que tenía un vestido de día”, comentó. “Pensé que tenía un vestido negro con naranja debajo. Me di cuenta cuando fui a Nike de que en realidad tengo uno para la sesión diurna y otro para la sesión nocturna, que es como negro y naranja para el día”.

Seguramente también estuvo más satisfecha con el nivel de tenis que mostró el lunes, después de una serie de malos torneos antes de Nueva York. Quedó eliminada en la cuarta ronda tanto en Toronto como en Cincinnati, tras caer en la misma instancia en Wimbledon.

Eso ha dejado a Sabalenka necesitando ayuda para conservar el número 1 del ranking, incluso si vuelve a reinar en el US Open. La número 2 Elena Rybakina la superará si llega a las semifinales, y ni siquiera necesitará ganar partidos si Sabalenka no consigue el título.

Medirse de entrada con Sabalenka pudo haber sido demasiado temprano para la colombiana Osorio, de 24 años y actualmente 59 en el ranking. Pero disfrutó al máximo la sensación de jugar en el cancha principal del último Grand Slam de la temporada y contra una oponente de la élite.

“Uno entrena todos los días para vivir este tipo de experiencias, aunque me hubiera gustado hacerlo más adelante”, dijo Osorio. “Son cosas que tengo ir aprendiendo, experiencias que debo sumar en mi carrera. Estaba feliz por esta oportunidad”.