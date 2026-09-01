Regresa Alcaraz sin dolor y avanza en US Open

El español derrotó en tres sets a Roman Safiullin tras permanecer cuatro meses fuera por lesión

Carlos Alcaraz celebra tras vencer a Roman Safiullin en la primera ronda del US Open, el lunes 31 de agosto de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Sydney Schaefer)

Carlos Alcaraz celebra tras vencer a Roman Safiullin en la primera ronda del US Open, el lunes 31 de agosto de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Sydney Schaefer)

NUEVA YORK.- Las sensaciones de Carlos Alcaraz al saltar a una cancha de tenis por primera vez en algo más de cuatro meses eran de toda clase: nervios, dudas y mucha emoción.

Lo mejor de todo al transcurrir el trámite de su estreno en el Abierto de Estados Unidos fue que no sentía dolor.

Alcaraz venció el lunes 6-4, 6-4, 6-4 al ruso Roman Safiullin, un triunfo firmado con buenas calificaciones y, algo más importante, sin mostrar problemas por la lesión en la muñeca derecha que le mantuvo fuera del circuito desde mediados de abril.

“Ahora mismo no tengo dolor. Me sentí genial”, destacó el español de 23 años. “No sé cómo se veía desde fuera, pero, desde dentro, mi sensación era que estaba golpeando normal”.

Alcaraz transmitió un claro mensaje para sus rivales. Tiene las condiciones para aspirar a repetir el título en Flushing Meadows.

Después de que Aryna Sabalenka, también dos veces campeona del US Open saliera a la pista del estadio Arthur Ashe y venciera 6-4, 6-4 a la colombiana Camila Osorio, Alcaraz se fue asentando en el partido y desplegó el repertorio completo que lo ha convertido en uno de los jugadores más mimados en Nueva York y el resto del mundo.

Se llevó la mano a la oreja para animar a que los aplausos del público fueran más atronadores. El segundo cabeza de serie levantó el puño tras dejar una volea para ganar un punto en el último juego del partido.

“Estoy contento con el partido, con cómo lo he gestionado mentalmente y con volver a ganar”, afirmó Alcaraz tras su victoria. “Dicen que es como montar en bicicleta. Creo que puedo elevar mi nivel de tenis, pero estoy contento de lo que he ofrecido hoy en este encuentro”.

Alcaraz ahora es un candidato firme al título

La lesión que acusó al inicio de la primavera en Barcelona frenó su impulso tras consagrarse en el Abierto de Australia —venció a Novak Djokovic en la final el 1 de febrero— para convertirse en el hombre más joven en lograr el Grand Slam de carrera.

Obligado a perderse Roland Garros y Wimbledon, Alcaraz y su equipo decidieron que estaba en condiciones de regresar en el US Open, haciéndole en una cita de Grand Slam y sin disputar ningún torneo de preparación.

“Para ser sincero, fue un día difícil para mí, pero al mismo tiempo, realmente hermoso”, señaló Alcaraz. “Empecé el día muy nervioso, realmente nervioso. Pensaba: ‘Lo voy a lograr, voy a volver a competir’.

Si se mantiene sano, Alcaraz podría convertirse en un gran favorito en un torneo que en su antesala perdió al número uno Jannik Sinner por una lesión de rodilla y luego se quedó sin Novak Djokovic —el campeón de 24 citas de Grand Slam— tras sucumbir en la primera ronda por primera vez el domingo.

Djokovic tenía marca de 19-0 en primeras rondas en Flushing Meadows, donde ganó cuatro de sus 24 títulos de Grand Slam, récord en el tenis masculino.

La semana pasada, Alcaraz participó en el torneo de dobles mixtos, viéndose falto de ritmo al hacer pareja con Serena Williams. Ganaron un partido, pero fueron eliminados en la ronda de cuartos de final.

“No sé qué tan lejos llegaré”, subrayó Alcaraz. “Pero lo que realmente quiero hacer es disfrutar cada vez que salga a la pista, sentir la energía del público y la competición. Es lo que haré en este torneo. Los resultados llegarán por añadidura.

Campeones en escena

Otros campeones del US Open que estuvieron en acción el lunes incluyeron a Naomi Osaka e Iga Swiatek.

Stan Wawrinka, el campeón de la edición 2016, disputó su último torneo de Grand Slam antes de retirarse. El suizo de 41 años sucumbió 7-6 (4), 7-6 (3), 6-0 ante Matteo Berrettini.

“Lo voy a extrañar, seguro. Lo voy a extrañar muchísimo”, expresó Wawrinka, quien totalizó tres títulos de Grand Slam en su carrera.

El italiano Berrettini se las verá el miércoles contra el argentino Mariano Navano, el hombre que mandó a casa a Djokovic.

Otro Top 10 siguió a Djokovic a la salida cuando el número 10 Arthur Fils, que venía de ganar el título en Cincinnati, fue eliminado 4-6, 7-6 (3), 6-1, 6-4 por Stefanos Tsitsipas.

A Tsitsipas, que no está preclasificado en el US Open por primera vez, le preguntaron si puede recuperar la forma que impulsó al griego hasta el número 3 del ranking y lo llevó a dos derrotas ante Djokovic en finales de Grand Slam.

Tsitsipas respondió: “¿Por qué no?”

Otros ganadores destacados en la jornada fueron la sexta preclasificada Linda Noskova, quien viene de coronarse en Wimbledon; Karolina Muchova (7), quien perdió ante su compatriota en la final del All-England Club; y la estadounidense Amanda Anisimova (10)

En el cuadro masculino, el chileno Alejandro Tabilo (25) se apuntó en cuatro sets ante el alemán Yannick Hanfmann.

Navarro avanza y Boisson destroza su raqueta

Emma Navarro, la 26ta cabeza de serie, doblegó 7-6 (6), 6-7 (1), 6-3 a Lois Boisson, un duelo que comenzó el domingo pero no se completó hasta el lunes por la lluvia.

Una cámara de ESPN captó en una sola toma la emoción de la victoria y la agonía de la derrota. Mientras la estadounidense Navarro levantaba el puño hacia el público, se veía detrás a la francesa Boisson azotando repetidamente su raqueta contra la cancha.