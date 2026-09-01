Liberan Cowboys al quarterback suplente Joe Milton

Joe Milton III (10), quarterback de los Cowboys de Dallas, lanza un pase frente a los Saints de Nueva Orleans durante la primera mitad del partido de pretemporada de la NFL, el viernes 28 de agosto de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Gareth Patterson)

Joe Milton III (10), quarterback de los Cowboys de Dallas, lanza un pase frente a los Saints de Nueva Orleans durante la primera mitad del partido de pretemporada de la NFL, el viernes 28 de agosto de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Gareth Patterson)

FRISCO, Texas.- Los Cowboys de Dallas dejaron en libertad al quarterback suplente Joe Milton el lunes, al tiempo que señalaron que el recién adquirido Broderick Jones competirá con Terence Steele por el puesto de tackle derecho titular.

La decisión con Milton presumiblemente significa que Sam Howell se ha quedado con el puesto número 2 detrás de Dak Prescott, un lugar que Milton ocupó la temporada pasada. Los Cowboys podrían reincorporar a Milton a la escuadra de prácticas.

Antes de que el equipo anunciara la medida, el entrenador Brian Schottenheimer manifestó que la competencia entre Milton y Howell seguía abierta. El movimiento con Milton se hizo para liberar un lugar para el corredor Emari Demercado, quien fue reclamado en waivers procedente de Kansas City.

Los Cowboys obtuvieron a Jones en un canje con Pittsburgh el sábado, enviando selecciones de tercera y sexta ronda del draft del próximo año y recibiendo a cambio una selección de cuarta ronda.

Steele surgió como agente libre no reclutado hace seis años, pero ha tenido dificultades en los últimos años.

Schottenheimer llamó al tackle izquierdo de tercer año Tyler Guyton para decirle que el movimiento no afectaba a la selección de primera ronda de Dallas en 2024. Schottenheimer hizo la misma llamada a Steele —con un mensaje distinto.

“No vamos a estar moviendo a Broderick de un lado a otro”, dijo Schottenheimer. “Como pueden imaginar, Terence Steele fue el profesional por excelencia: ‘Schotty, lo entiendo. Aprecio la llamada. No tenías que llamar’. Yo le dije: ‘Lo hice porque te respeto así de mucho como compañero y como jugador’. Así que Broderick competirá con Terence por ser el tackle derecho titular de este equipo”.

Jones fue la 14ta selección global procedente de Georgia en el draft de 2023. Fue titular en 38 de los 45 partidos que disputó en tres temporadas con los Steelers.

Jones se perdió los últimos seis juegos de la temporada pasada tras un golpe incómodo en el cuello el 23 de noviembre contra Chicago. El jugador de 25 años fue colocado en la lista de lesionados y se sometió a una cirugía de fusión que puso fin a su temporada y requirió una rehabilitación prolongada.

“Hay algunas cosas fundamentales que nos entusiasman porque sentimos que podemos ajustar un poco”, comentó Schottenheimer. “Sé que él está muy entusiasmado de estar aquí. A veces un cambio de aires es algo bueno”.

Steele fue un punto positivo en una temporada 2020 de pandemia por lo demás desalentadora para Dallas. No reclutado procedente de Texas Tech, fue titular en 14 de 16 partidos como novato. Ha sido titular en los 17 partidos en cada una de las últimas tres temporadas.

El rendimiento de Steele, de 29 años, ha sido irregular en las últimas temporadas y no mejoró mucho en el campamento de entrenamiento de este año, lo que llevó al canje.

Milton fue eficiente en los dos primeros partidos de pretemporada, pero no estuvo tan fino como el titular en el cierre de la pretemporada, una derrota 27-24 ante Nueva Orleans. Howell borró un déficit de 15 puntos al lanzar un par de pases de touchdown en el cuarto periodo y correr para una conversión de dos puntos que empató el marcador.