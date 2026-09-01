Mata mujer a una persona durante ataque en Times Square

La agresora apuñaló al azar a dos personas antes de ser abatida por policías de Nueva York

Esta imagen tomada de un video difundido por WABC muestra a agentes del Departamento de Policía de Nueva York en el lugar después de que policías balearon a una mujer que blandía dos enormes cuchillos de cocina, el lunes 31 de agosto de 2026, en Times Square, Nueva York. (WABC vía AP)

Esta imagen tomada de un video difundido por WABC muestra a agentes del Departamento de Policía de Nueva York en el lugar después de que policías balearon a una mujer que blandía dos enormes cuchillos de cocina, el lunes 31 de agosto de 2026, en Times Square, Nueva York. (WABC vía AP)

NUEVA YORK.- Una mujer mató el lunes a una persona y causó heridas a otra durante un apuñalamiento al azar en Times Square, Nueva York, antes de ser abatida a disparos por agentes de la policía, informó el Departamento de Policía de Nueva York.

El tiroteo ocurrió a pocos metros de una subestación del Departamento de Policía de Nueva York fuera de One Times Square, el edificio donde se celebra la caída anual de la bola en la víspera de Año Nuevo. Es uno de los lugares más turísticos y con mayor presencia policial en todo Nueva York.

La mujer sacó dos cuchillos de una bolsa de compras y apuñaló a un hombre de 68 años en el abdomen. De inmediato se dio media vuelta y también apuñaló en el abdomen a una mujer de 32 años, informó la policía el lunes en conferencia de prensa. Las dos víctimas fueron trasladadas de emergencia al hospital, donde la mujer perdió la vida mientras que el hombre continúa internado en condición estable, señaló la policía.

Videos publicados en redes sociales muestran a un grupo de al menos 10 agentes que rodea a la mujer, quien sostiene dos enormes cuchillos de cocina. Se puede ver cómo al menos uno de los agentes intentó someterla sin éxito con un arma aturdidora.

Posteriormente la mujer empieza a caminar rápidamente hacia los agentes mientras agita los cuchillos. Mientras uno de los policías retrocedía, él y al menos otros dos desenfundaron sus armas y se pueden escuchar las detonaciones.

En el video se puede ver como la mujer cae al suelo y luego es esposada por uno de los agentes. Los policías la voltearon posteriormente y comenzaron a administrarle primeros auxilios.

El Departamento de Policía de Nueva York cerró parte de la Séptima Avenida y recomendó a la población que permanezca alejada de la zona. Las autoridades acordonaron el área, mientras un gran grupo de agentes trabajaba en las inmediaciones.