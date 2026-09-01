Muere adolescente de 14 años en colonia Bertha del Avellano; sería suicidio

La Fiscalía de Tamaulipas inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento ocurrido este lunes

NUEVO LAREDO, TAM.- Un adolescente de 14 años se quitó la vida durante la madrugada de este lunes en el patio de un domicilio de la colonia Bertha del Avellano, donde personal de Protección Civil confirmó que ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con la información proporcionada por familiares, el menor fue encontrado en el patio de la vivienda y los primeros datos establecen que se trató de un suicidio, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas inició las diligencias correspondientes.

Familiares señalaron que el adolescente tenía una personalidad reservada y que había enfrentado problemas de integración escolar. Estos antecedentes fueron incorporados a la información proporcionada a las autoridades durante las primeras actuaciones.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quienes realizaron las diligencias ministeriales y dieron fe del fallecimiento.

Posteriormente, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria local para la práctica de la autopsia de ley, procedimiento que permitirá establecer formalmente las causas del fallecimiento.

Ante situaciones de crisis emocional o pensamientos suicidas, las personas pueden solicitar apoyo profesional. En Tamaulipas está disponible el Departamento de Salud Mental y Adicciones, en el teléfono 834 312 1732, mientras que la Línea de la Vida brinda atención en el 800 911 2000. La Secretaría de Salud estatal también cuenta en Nuevo Laredo con servicios de atención psicológica y psiquiátrica a través de la UNEME-CISAME y módulos de salud mental.

En caso de una emergencia inmediata o si existe riesgo de que una persona se haga daño, se recomienda llamar al 911 para solicitar atención de emergencia.