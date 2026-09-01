Ignora luz roja y choca contra camioneta en la avenida Guerrero

El accidente ocurrió en el cruce con Washington y dejó únicamente daños materiales entre ambas unidades

El reporte atribuyó además la responsabilidad a la falta de precaución y conducción negligente al momento de incorporarse a la intersección. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El reporte atribuyó además la responsabilidad a la falta de precaución y conducción negligente al momento de incorporarse a la intersección. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en el cruce de la avenida Guerrero y la calle Washington dejó daños materiales luego de que dos vehículos particulares se impactaran, de acuerdo con el reporte elaborado por agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

En el percance participaron una Kia Sorento modelo 2018, conducida por Dalia, de 43 años, y una Ford Explorer modelo 2014, manejada por Susana, de 38 años.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la Kia Sorento circulaba de norte a sur por la avenida Guerrero y, al llegar a la intersección con Washington, se impactó de frente contra el costado derecho de la Ford Explorer, que se desplazaba de oriente a poniente.

Ante los agentes viales, Dalia declaró que avanzó después de que el semáforo cambió a luz verde y que, al llegar a Washington, observó la camioneta y no pudo evitar el impacto. También señaló que no alcanzó a observar el semáforo.

Por su parte, Susana manifestó que circulaba de oriente a poniente y que tenía luz verde cuando avanzó, momento en que ocurrió la colisión.

El peritaje realizado por los agentes de Tránsito estableció como responsable a Dalia. Según el informe, la sincronía de los semáforos no coincidió con lo declarado por la conductora, por lo que se determinó que no respetó el alto marcado por la luz roja.

El reporte atribuyó además la responsabilidad a la falta de precaución y conducción negligente al momento de incorporarse a la intersección.