Detienen a una joven con documentos falsificados para trámite consular

La detención se registró la mañana del 9 de octubre en la colonia Madero

NUEVO LAREDO, TAM. – Una joven de 21 años fue detenida por agentes de la Policía Investigadora tras ser sorprendida en posesión de documentos falsificados que pretendía utilizar en un trámite consular. La detención se registró la mañana del 9 de octubre en la colonia Madero.

De acuerdo con el informe oficial, alrededor de las 11:26 horas, elementos a bordo de una unidad oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas realizaban labores de investigación sobre la calle Anáhuac y Río Guayalejo, cuando observaron a una mujer con actitud evasiva. Al notar la presencia policial, intentó alejarse rápidamente, por lo que se le indicó detenerse mediante el parlante de la unidad.

La mujer fue identificada como Esmeralda Elizabeth “R”, originaria de Frontera, Coahuila. Vestía pantalón de mezclilla azul, playera rosa y tenis blancos, y declaró ser estudiante de la Universidad Tecnológica del Estado de Coahuila. Según su versión, había acudido al Consulado Americano para tramitar una visa.

Durante la entrevista, Esmeralda entregó de manera voluntaria una carpeta con documentos, entre ellos constancias de estudios y comprobantes de colegiatura, admitiendo después que eran falsos. Señaló que había pagado a una mujer identificada únicamente como “Aidé” para obtener los papeles y facilitar así su trámite migratorio.

Ante la confesión, los agentes le informaron su detención a las 11:30 horas por el delito de Falsificación y Uso de Documentos Públicos y/o Privados. Minutos después fue asegurada y se le leyeron sus derechos conforme a protocolo.

El caso fue notificado al Ministerio Público en turno, quien ordenó la puesta a disposición de la joven y de la documentación asegurada en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en Nuevo Laredo, donde continuará el proceso legal correspondiente.