El Dólar
Compra:
$17.10
Venta:
$18.40
EN VIVO

Acercan servicios gubernamentales a trabajadores de GST Pangea con “Brigadas en tu Empresa”

Facilitando el cumplimiento de trámites, fomentando la cercanía institucional y promoviendo entornos laborales más saludables y productivos

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, en coordinación con INDEX Nuevo Laredo, llevó a cabo una nueva jornada del programa “Brigadas en tu Empresa” en las instalaciones de GST Pangea, ubicadas en el Parque Industrial Finsa Poniente.

 

En esta edición participaron dependencias municipales y estatales como Tesorería Municipal, COMAPA, IMVISU, Coordinación General de Gestión Ambiental, Relaciones Exteriores, Oficina Fiscal del Estado y la Secretaría de Bienestar Social, brindando atención y orientación a más de 180 empleados.

 

Estas brigadas tienen como propósito acercar los servicios gubernamentales a las y los trabajadores, facilitando el cumplimiento de trámites, fomentando la cercanía institucional y promoviendo entornos laborales más saludables y productivos.

Polanco pone fin a maratón con hit en la 15ª, Marineros vencen a Tigres y van a Serie de Campeonato

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.