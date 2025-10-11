Acercan servicios gubernamentales a trabajadores de GST Pangea con “Brigadas en tu Empresa”

Facilitando el cumplimiento de trámites, fomentando la cercanía institucional y promoviendo entornos laborales más saludables y productivos

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, en coordinación con INDEX Nuevo Laredo, llevó a cabo una nueva jornada del programa “Brigadas en tu Empresa” en las instalaciones de GST Pangea, ubicadas en el Parque Industrial Finsa Poniente.

En esta edición participaron dependencias municipales y estatales como Tesorería Municipal, COMAPA, IMVISU, Coordinación General de Gestión Ambiental, Relaciones Exteriores, Oficina Fiscal del Estado y la Secretaría de Bienestar Social, brindando atención y orientación a más de 180 empleados.

Estas brigadas tienen como propósito acercar los servicios gubernamentales a las y los trabajadores, facilitando el cumplimiento de trámites, fomentando la cercanía institucional y promoviendo entornos laborales más saludables y productivos.