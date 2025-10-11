Coco Gauff y Jessica Pegula se enfrentarán en la final de Wuhan

Coco Gauff tuvo más dificultades con su servicio, pero superó siete dobles faltas para vencer el sábado 6-4, 6-3 a Jasmine Paolini

La estadounidense Coco Gauff regresa un disparo de su compatriota Amanda Anisimova en la semifinal del Abierto de China el sábado 4 de octubre del 2025. (AP Foto/Ng Han Guan)

WUHAN, China (AP) — Coco Gauff tuvo más dificultades con su servicio, pero superó siete dobles faltas para vencer el sábado 6-4, 6-3 a Jasmine Paolini y alcanzar la final del Abierto de Wuhan.

Gauff enfrentará a Jessica Pegula en el partido por el título el domingo, después de que su compatriota estadounidense remontara para eliminar por 2-6, 6-4, 7-6 (2) a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka.

Gauff superó a Paolini ganando la batalla de quiebres convertidos 7 a 5, ya que ambas jugadoras del Top 10 tuvieron problemas con sus juegos de servicio.

La tercera clasificada, Gauff, se recuperó de tres quiebres en el segundo set, lo que incluyó una racha de cinco dobles faltas consecutivas, y ganó los últimos cuatro juegos para avanzar a la final.

“Hice lo que necesitaba para avanzar”, aseguró Gauff.

La tenista de 21 años, que cambió de entrenador de servicio en agosto, lidera el circuito femenino esta temporada con 378 dobles faltas, más de 120 más que la siguiente jugadora.

Pero también destacó en otra estadística: sus 13 victorias sobre jugadoras del Top 10 en torneos WTA 1000 son la mayor cantidad de cualquier jugadora antes de cumplir 22 años desde 2009, según datos proporcionados por el circuito.

Paolini, quinta clasificada del torneo, eliminó en los cuartos de final a la campeona de Wimbledon, Iga Swiatek, y ha ganado sus tres partidos anteriores contra Gauff, todos jugados esta temporada.