Detienen a hombre en Nuevo Laredo tras presentar documentos falsos para trámite de visa

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo se ubica en avenida Degollado y Bulevar Paseo Colón. [Consulado /Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- Agentes de la Policía Investigadora realizaron la puesta a disposición ante el Ministerio Público del Estado de un hombre de 32 años que presentó documentos falsificados para un trámite de visa, hechos ocurridos la tarde del 18 de noviembre en la colonia Madero de Nuevo Laredo.

La intervención ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando los agentes realizaban un recorrido de vigilancia y observaron a un individuo caminando mientras gritaba y hacía ademanes, incluso arrojando su teléfono celular al piso.

Al notar la presencia policial, el hombre intentó evadirlos, por lo que los elementos le marcaron el alto. Al aproximarse, se percataron de que se encontraba visiblemente molesto y nervioso.

El sujeto mencionó que salía de una cita en el consulado y entregó de manera voluntaria una carpeta con documentos, señalando que eran parte de su trámite de visa. Durante la entrevista, reconoció abiertamente que los documentos eran falsos y que esa fue la razón por la cual le negaron el trámite.

Entre los documentos asegurados se encontraba una constancia laboral de la empresa Gunderson-GIMSA S.A. de C.V., estados de cuenta Banorte correspondientes a septiembre y octubre, así como diez recibos de nómina presuntamente emitidos por la misma compañía.

El hombre fue identificado como Melecio “M”, de 32 años. Tras confirmar que conocía la falsedad de los documentos, los agentes procedieron a su detención a las 13:10 horas por el delito de Uso y Falsificación de Documentos Públicos y Privados.

Minutos después, a las 13:15 horas, se le colocaron los candados de mano y se le leyeron sus derechos, quedando a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.