Atienden dos fallecimientos de adultos mayores sin indicios de violencia en casos distintos

NUEVO LAREDO, TAM.- Autoridades atendieron dos reportes de personas fallecidas en distintos puntos de Nuevo Laredo, ambos correspondientes a adultos mayores con antecedentes de salud delicados. Las primeras investigaciones indican que no se encontraron signos de violencia en ninguno de los casos.

El primer hecho ocurrió en la colonia Emiliano Zapata, donde agentes de la Policía Investigadora acudieron a una vivienda de dos pisos tras recibir el reporte de una mujer sin vida. En una habitación habilitada como sala de estar localizaron el cuerpo de María Teófila “S”, de 78 años, recostado en decúbito dorsal sobre una cama y sin indicios visibles de agresión.

En el lugar se encontraba su hija, Manuela “C”, quien declaró que había intentado comunicarse con su madre sin obtener respuesta. Al revisar la habitación, la encontró inmóvil y sin respiración, por lo que llamó a servicios de emergencia. Paramédicos que arribaron confirmaron el fallecimiento. La mujer padecía diabetes e hipertensión desde hace tiempo.

En un hecho distinto, agentes acudieron al Hospital de la Cruz Roja, ubicado en Independencia y Comonfort, para atender el reporte de un hombre que ingresó sin signos vitales. El fallecido fue identificado como Rodolfo “R”, de 80 años, quien llegó en ambulancia acompañado de su hija.

El doctor de guardia, Jesús Manuel “T”, informó que el paciente ingresó a las 19:35 horas luego de que comenzara a vomitar un líquido oscuro similar a sangre y se desvaneciera en su domicilio. El médico señaló como posible causa de muerte un infarto súbito fulminante, considerando también su reciente cirugía por cáncer de próstata.

En el área de urgencias, los agentes observaron el cuerpo del hombre recostado en decúbito dorsal, con bata médica azul y vendajes en cabeza y cuello, sin lesiones externas de violencia.

Por su parte, la hija del fallecido, Gladis “R”, explicó que su padre padecía cáncer de próstata, cáncer de columna y metástasis en los pulmones. Relató que, durante el traslado en ambulancia, el hombre dejó de respirar, por lo que el personal médico sólo pudo confirmar su muerte.