Muere conductor en volcadura tras perder control del vehículo en colonia Los Presidentes

Las indagatorias señalan exceso de velocidad y falta de cinturón; autoridades acordonaron el área y abrieron investigación oficial

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil se desplazaba de poniente a oriente cuando el conductor perdió el control. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente automovilístico que evidenció nuevamente los riesgos de la conducción temeraria dejó sin vida a un hombre de 41 años la noche del martes en la colonia Los Presidentes, al sur de la ciudad.

El percance ocurrió sobre la calle Anzures, frente al Centro de Bienestar, donde un vehículo Volkswagen Beetle terminó completamente volcado tras salirse del camino. Las primeras indagatorias apuntan a que el conductor, identificado como Daniel “L”, habría circulado a una velocidad mayor a la permitida y sin utilizar el cinturón de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil se desplazaba de poniente a oriente cuando el conductor perdió el control. La unidad subió a la banqueta, avanzó varios metros fuera de la vía y finalmente volcó de manera violenta, dejando atrapado al hombre en el interior.

El impacto fue de tal magnitud que los paramédicos de Protección Civil y Bomberos, quienes arribaron rápidamente al sitio, solo pudieron confirmar que Daniel ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Estatal aseguraron el área para permitir que peritos y agentes de Tránsito realizarán las mediciones y trabajos correspondientes. Las autoridades pidieron a los automovilistas evitar la zona durante varios minutos debido a la presencia de escombros y la maniobra de retiro del vehículo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.