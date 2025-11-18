Detiene CBP a hombre buscado desde 1987 por agresión sexual contra menor

Laredo, Tx.– Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el puerto de entrada de Laredo, interceptaron y detuvieron a un hombre buscado en el área de Dallas, desde hace casi cuatro décadas, por una orden de arresto pendiente por un delito grave de abuso sexual contra un menor.

Un día después, agentes de la CBP detuvieron a un joven buscado en Carolina del Norte por presunta violación estatutaria de una menor.

“Tras casi 40 años de espera, los agentes de la CBP en el puerto de entrada de Laredo detuvieron y arrestaron a un viajero buscado desde hacía tiempo por un delito sexual contra un menor”, declaró el director del puerto de entrada de Laredo, Alberto Flores.

“Esta detención, junto con la de un hombre buscado al día siguiente por violación de un menor, ejemplifica nuestro compromiso constante con la protección de nuestras comunidades y reafirma que el daño a los niños es reprobable y no será tolerado”, detalló.

El 12 de noviembre, agentes de la CBP en el puente Juárez-Lincoln remitieron a Roberto Gallegos Hernández, de 70 años, residente permanente y ciudadano mexicano, a una inspección secundaria. Tras acompañarlo a dicha inspección, la verificación biométrica mediante bases de datos policiales confirmó que tenía una orden de arresto pendiente por un delito grave, emitida en 1987 por la Oficina del Sheriff del Condado de Dallas, por agresión sexual agravada a un menor. Los agentes de la CBP trasladaron a Gallegos Hernández a la cárcel del Condado de Webb para la resolución de la orden de arresto.



REALIZAN OTRO ARRESTO

El 13 de noviembre, agentes de la CBP en el puente Juárez-Lincoln remitieron a Alexis Gael González Torres, de 21 años, pasajero de autobús y ciudadano estadounidense, a una inspección secundaria. Tras acompañar a González Torres a la inspección secundaria, la verificación biométrica posterior mediante bases de datos policiales confirmó que tenía una orden de arresto pendiente por delito grave de violación estatutaria de una menor, emitida por el Departamento de Policía de Statesville, Carolina del Norte. Los agentes de la CBP trasladaron a González Torres a la cárcel del condado de Webb para la resolución de la orden de arresto.

El Centro Nacional de Información sobre Delitos (NCIC) es una base de datos automatizada y centralizada diseñada para compartir información entre las agencias del orden público, incluyendo órdenes de arresto pendientes por una amplia gama de delitos. Con base en la información del NCIC, los agentes de la CBP han realizado arrestos previos de personas buscadas por homicidio, fuga, lavado de dinero, robo, distribución de narcóticos, abuso sexual infantil, fraude, hurto y deserción militar. Los cargos penales son meras alegaciones. Los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.