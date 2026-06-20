Amplía Laredo medidas contra el gusano barrenador

Hasta la fecha, no se han reportado casos en el Condado de Webb ni dentro de los límites de la Ciudad de Laredo

Laredo, Tx. – Como parte del compromiso de la Ciudad de Laredo con la preparación, la prevención y la seguridad pública, el Alcalde Dr. Victor D. Treviño anunció durante una conferencia de prensa medidas adicionales a la declaración local de desastre de la Ciudad relacionada con el Gusano Barrenador del Ganado (New World Screwworm, NWS), una plaga parasitaria que representa una amenaza para el ganado, la vida silvestre, las mascotas y potencialmente los seres humanos.

La ampliación de la declaración complementa la declaración existente emitida por el Gobernador de Texas, Greg Abbott, y está diseñada para fortalecer la preparación local y reducir el riesgo de una futura propagación hacia el sur de Texas mediante un enfoque en poblaciones animales vulnerables y la exploración de capacidades de respuesta a largo plazo.

Hasta la fecha, NO se han reportado casos de Gusano Barrenador del Ganado en el Condado de Webb ni dentro de los límites de la Ciudad de Laredo.

El Alcalde Dr. Treviño enfatizó que las acciones de la Ciudad son de carácter preventivo y no responden a un brote local, sino que forman parte de un esfuerzo proactivo para mantener protegida a la comunidad.

“Como ex Autoridad de Salud y como alguien que dedicó casi 40 años a la salud pública, siempre he creído que la prevención es mucho más efectiva que la reacción”, expresó el Alcalde Dr. Victor D. Treviño.

“Actualmente no existen casos reportados de Gusano Barrenador del Ganado en el Condado de Webb ni en la Ciudad de Laredo, y nuestro objetivo es mantener esa situación. La preparación significa tomar medidas razonables y proactivas desde ahora para reducir riesgos, proteger a nuestra comunidad y asegurarnos de estar listos si esta amenaza se acerca a nuestra región”, apuntó.

Las modificaciones instruyen a los departamentos municipales a incrementar los esfuerzos de monitoreo y preparación relacionados con las poblaciones de perros callejeros, gatos callejeros y jabalíes ferales.

Desde una perspectiva médica y científica, todos los mamíferos son vulnerables a una infestación por Gusano Barrenador del Ganado, incluyendo ganado, vida silvestre, mascotas y seres humanos. Estas poblaciones animales podrían servir como huéspedes potenciales si la plaga llegara a propagarse en la región.

Bajo esta declaración, los departamentos municipales trabajarán en coordinación con socios locales, estatales y federales para fortalecer los esfuerzos de vigilancia, identificar poblaciones animales vulnerables, ampliar la educación pública y desarrollar estrategias de prevención orientadas a reducir la probabilidad de transmisión local.

La declaración también instruye al personal municipal a buscar oportunidades de financiamiento estatal y federal para llevar a cabo un estudio de viabilidad que evalúe los costos y requisitos necesarios para adaptar el laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 (BSL-3) de la Ciudad con el fin de explorar capacidades potenciales para la producción de moscas estériles.

La técnica del insecto estéril ha sido uno de los métodos más exitosos utilizados en todo el mundo para controlar y erradicar poblaciones del Gusano Barrenador del Ganado. El Alcalde Dr. Treviño indicó que la Ciudad está explorando si la infraestructura existente de salud pública de Laredo podría respaldar futuros esfuerzos regionales y nacionales de preparación.

“Laredo cuenta con una larga trayectoria de liderazgo en salud pública y preparación para emergencias”, señaló el Alcalde Dr. Treviño.

“Debido a nuestra ubicación estratégica a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y en el puerto terrestre de entrada más activo de la nación, tenemos la responsabilidad de trabajar junto con nuestros socios estatales y federales para explorar todas las opciones disponibles de prevención y respuesta. Estamos buscando asistencia para determinar si nuestro laboratorio BSL-3 podría adaptarse para apoyar la producción de moscas estériles y contribuir a futuros esfuerzos de erradicación”, remarcó.

El Alcalde Dr. Treviño destacó que las acciones de la Ciudad reflejan las lecciones aprendidas durante décadas de preparación en salud pública y manejo de emergencias, donde la intervención temprana frecuentemente previene problemas mayores y más costosos en el futuro.

“El hecho de que no existan casos reportados en el Condado de Webb ni en la Ciudad de Laredo es alentador”, agregó el Alcalde Dr. Treviño.

“Nuestra responsabilidad es mantenernos vigilantes y preparados. Al planificar con anticipación hoy, podemos ayudar a prevenir una futura propagación, proteger nuestro ganado y nuestras mascotas, salvaguardar la salud pública y preservar la vitalidad económica de nuestra región”, acotó.

Se recomienda a los residentes inspeccionar rutinariamente a sus mascotas y ganado para detectar heridas, mantener cualquier lesión limpia y debidamente tratada, y buscar atención veterinaria o médica si observan infestaciones inusuales en heridas.

Para obtener información adicional, los residentes pueden comunicarse con el Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo o con Animal Care Services.