Muere matrimonio en un incendio en la colonia Infonavit

En medio de la emergencia, Sofía, de 22 años de edad, logró poner a salvo a su hijo de dos años

El siniestro fue reportado alrededor de las 5:00 horas en una casa ubicada sobre la Avenida de la República, a la altura de la privada B7, identificada con el número 3-A. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

El siniestro fue reportado alrededor de las 5:00 horas en una casa ubicada sobre la Avenida de la República, a la altura de la privada B7, identificada con el número 3-A. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un incendio registrado durante la madrugada de este viernes en una vivienda de la colonia Infonavit dejó como saldo el fallecimiento de un matrimonio por intoxicación, luego de que ambos quedaran atrapados en la planta alta del inmueble mientras el fuego y el humo se propagaban por la residencia.

El siniestro fue reportado alrededor de las 5:00 horas en una casa ubicada sobre la Avenida de la República, a la altura de la privada B7, identificada con el número 3-A, lo que movilizó de inmediato a elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron para combatir las llamas y realizar labores de rescate.

De acuerdo con los primeros informes y con las versiones proporcionadas por los sobrevivientes, el incendio se habría originado en la planta baja tras el estallido accidental de una vela o veladora, cuyas chispas alcanzaron las cortinas de la sala, provocando la rápida propagación del fuego y una intensa acumulación de humo al interior del domicilio.

En medio de la emergencia, Sofía, de 22 años de edad, logró poner a salvo a su hijo de dos años al salir hacia el patio y brincar la barda de una vivienda contigua con apoyo de un familiar. Sin embargo, su madre, Verónica, de 42 años, y el esposo de ésta, Abraham, de 52, permanecieron en el segundo piso de la casa.

Según la información recabada en el lugar, ambas víctimas intentaron resguardarse en el cuarto de baño de una recámara ubicada en la planta alta, donde finalmente fueron localizadas sin vida a causa de la inhalación de humo.

Una vez controlado el incendio, agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron al sitio para dar fe de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes. Posteriormente, se ordenó el traslado de los cuerpos a una funeraria para la práctica de la autopsia que permita determinar de manera oficial las causas del fallecimiento.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se originó el incendio y confirmar la mecánica del siniestro.