Alto voltaje: Incauta CBP más de 2.6 millones de dólares en metanfetamina en el puente Colombia-Solidaridad

Laredo, Tx.— Los malos se llevaron una pequeña sorpresa este fin de semana cuando Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en el puerto de entrada de Laredo, incautaron presunta metanfetamina valorada en más de 2.6 millones de dólares oculta en un camión con remolque que transportaba baterías.

“Nuestros agentes de la CBP en primera línea mantuvieron una estricta vigilancia y frustraron un importante intento de contrabando de metanfetamina”, declaró el director del puerto de entrada de Laredo, Alberto Flores.

“Este tipo de acciones de control avalan nuestros esfuerzos continuos en materia de seguridad fronteriza e impiden que este veneno llegue a las calles de Estados Unidos”, continuó.

La incautación tuvo lugar el 14 de noviembre en el puente Colombia-Solidaridad, cuando un agente de la CBP detuvo un camión de carga que transportaba un cargamento de baterías. para inspección secundaria. Tras un examen con perros y un sistema de inspección no intrusivo, los agentes de la CBP descubrieron 40 paquetes. El cargamento contenía un total de 291 libras de presunta metanfetamina. El valor en el mercado negro de la droga asciende a 2.604.215 dólares.