Investigador federal frena versiones sobre armas en avión siniestrado

LAREDO, TX. El investigador federal a cargo del caso del avión accidentado en Laredo aclaró que, hasta el momento, no existe evidencia que confirme los rumores difundidos en redes sociales sobre la supuesta presencia de armas dentro de la aeronave.

Mitchell Gallo, investigador de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, fue cuestionado durante una conferencia de prensa sobre las versiones que comenzaron a circular después del desplome del jet ejecutivo ocurrido la noche del martes sobre el Loop 20.

Gallo dejó claro que su trabajo se concentra en determinar las causas del accidente aéreo y no en investigar aspectos de carácter policiaco.

“No me dedico al aspecto policiaco. Estoy concentrado en la investigación del accidente”, señaló el funcionario federal.

Sin embargo, al insistírsele sobre los rumores relacionados con un presunto hallazgo de armas en el interior del avión, el investigador respondió de forma directa que, si algo de esa naturaleza hubiera sido encontrado, ya se lo habrían informado.

“Ya me hubieran dicho”, expresó.

La aclaración busca separar los hechos confirmados de las versiones no verificadas que se han difundido en plataformas digitales desde las primeras horas posteriores al accidente.

El caso corresponde al Cessna Citation Latitude, matrícula N523QS, que se desplomó en el área de Loop 20, en Laredo. El accidente dejó una persona sin vida y cinco sobrevivientes.

De acuerdo con Gallo, los trabajos de peritaje iniciaron desde las 5:00 de la mañana. Hasta este momento, no hay evidencia que confirme una falla mecánica, que alguna pieza del avión se haya desprendido o que la aeronave se haya quedado sin combustible.

El investigador también dejó abierta la investigación sobre otras posibles hipótesis, incluyendo factores humanos, pero aclaró que aún no existe una causa oficial del accidente.

Especialistas de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, junto con la Administración Federal de Aviación y otras agencias, continúan recopilando evidencia, documentando los restos de la aeronave y revisando la información recuperada en la escena.

Las autoridades federales reiteraron que cualquier conclusión será dada a conocer conforme avance el análisis técnico, por lo que pidieron a la comunidad evitar la difusión de rumores o información no confirmada.