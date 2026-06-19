Combates en Líbano causan cancelación de conversaciones entre EU e Irán

El humo se eleva hacia el cielo tras un ataque militar israelí en el sur del Líbano, visto desde el norte de Israel, el viernes 19 de junio de 2026. (Foto AP/Leo Correa)

El humo se eleva hacia el cielo tras un ataque militar israelí en el sur del Líbano, visto desde el norte de Israel, el viernes 19 de junio de 2026. (Foto AP/Leo Correa)

JERUSALÉN (AP) — Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se cancelaron el viernes tras intensos combates entre Israel y Hezbollah en el sur de Líbano, dijeron funcionarios, lo que plantea dudas acerca del incipiente acuerdo para poner fin a la guerra con Irán.

Israel y el grupo político-paramilitar pactaron más tarde renovar su alto el fuego, dijeron tres funcionarios.

La noticia del alto el fuego provino de dos funcionarios regionales y uno estadounidense. La tregua fue mediada por Qatar, Estados Unidos e Irán, de acuerdo con los funcionarios regionales. Los tres funcionarios no estaban autorizados a comentar públicamente y hablaron bajo condición de anonimato.

Un funcionario de Hezbollah dijo que los mediadores intentaron implementar un nuevo alto el fuego y que pronto se anunciará un acuerdo, pero no llegó a confirmar que estuviera en vigor. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar públicamente sobre el asunto.

De momento, la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no ha emitido declaraciones al respecto. El portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, dijo que el ejército no ha recibido nuevas instrucciones del gobierno. Añadió que las fuerzas israelíes operaban en una “zona de defensa avanzada” y que seguirán haciéndolo.

Funcionarios de Irán y EEUU cancelan viaje a Suiza

Los funcionarios iraníes no viajaron a Suiza como estaba previsto e insistieron en que los combates en Líbano deben parar antes de cualquier conversación, de acuerdo con tres funcionarios regionales y una cuarta persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para discutir conversaciones delicadas tras bambalinas. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, también aplazó su viaje.

El ejército de Israel atacó objetivos en el sur y el este de Líbano durante la madrugada y Hezbollah reportó intensos combates. El Ministerio de Salud de Líbano informó que al menos 21 personas perdieron la vida en la ofensiva e Israel reportó la muerte de cuatro soldados.

El conflicto entre Israel y el grupo político-paramilitar respaldado por Irán es la parte más precaria del acuerdo con Irán. Ni Israel ni el grupo miliciano firmaron el acuerdo —pero se supone que debe poner fin a su enfrentamiento— e Irán ha mostrado su disposición a arriesgarse a una renovada guerra en la región por el bien de sus intereses en Líbano y de su aliado regional más importante.

El pacto provisional ha detenido las hostilidades en Irán y el Golfo y reabierto el estrecho de Ormuz, después que los ataques y las amenazas iraníes frenaron casi por completo el flujo de petróleo y gas natural a través del crucial paso, creando una crisis energética global.

Pero se supone que las conversaciones futuras deben lograr un fin permanente del conflicto, incluido abordar cómo restringir el programa nuclear de Irán —el motivo principal por el que Israel y Estados Unidos fueron a la guerra el 28 de febrero.

Combates en Líbano podrían arruinar el acuerdo

El ejército israelí indicó que cuatro de sus soldados, incluido un teniente coronel, murieron en un ataque contra un tanque en una aldea próxima a la ciudad de Nabatiyeh, en el sur de Líbano. Un ataque con un dron explosivo hirió a otros cinco, agregó.

Israel lanzó después múltiples ataques contra “sitios de infraestructura de Hezbollah” en Nabatiyeh y en otras zonas, de acuerdo con un comunicado militar, que acusó al grupo político-paramilitar de cometer “flagrantes violaciones del alto el fuego”.

Más tarde, el ejército reportó también operaciones contra objetivos en el valle de la Bekaa, en el este de Líbano, y la prensa local indicó que la aldea de Douris fue impactada.

“Israel no tolerará ataques contra nuestros soldados o contra nuestro territorio y hará pagar un precio muy alto a Hezbollah por estos ataques”, dijo Netanyahu en una declaración.

Hezbollah reconoció los ataques a tanques israelíes y apuntó que respondían a lo que calificó como la violación del alto el fuego por parte de Israel. Los incidentes se produjeron después que las tropas israelíes intentaran llegar al lado norte de la colina Ali al-Taher, un punto estratégico que domina Nabatiyeh del que los israelíes tratan de apoderarse.

En el sur de Líbano, muchos se vieron obligados a huir de sus aldeas.

“La situación es de anarquía, no pudimos quedarnos”, contó Mustafa Zain, quien iba con sus seis hijas en una camioneta.

Más allá de los combates, la ocupación de Israel de grandes franjas del sur de Líbano también es un punto de fricción. Irán ha insistido en la retirada de Israel, pero Netanyahu ha asegurado que sus fuerzas permanecerán en una “zona de seguridad” en el sur de Líbano por el tiempo que “las necesidades de seguridad de Israel lo requieran”.

Las medidas israelíes han creado una brecha entre Israel y Estados Unidos, y Trump está adoptando una postura cada vez más crítica hacia Netanyahu, su estrecho aliado, quien también enfrenta crecientes críticas en su propio país.

Se posponen conversaciones en Suiza

Los funcionarios iraníes se resistieron a iniciar las conversaciones con Vance en Suiza debido a la acción israelí en Líbano, de acuerdo con la persona familiarizada con las posturas de la Casa Blanca y de Irán.

Se le transmitió a Irán que Israel está listo para seguir adelante, y que depende de Hezbollah dejar de llevar a cabo ataques, agregó la persona.

La Casa Blanca, sin embargo, mencionó problemas logísticos cuando anunció que Vance aplazaba su viaje.

Otros dos funcionarios regionales, que también hablaron bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones a puerta cerrada, describieron a Pakistán como “atónito” con la decisión de la República Islámica de no acudir a las conversaciones.

Abren estrecho de Ormuz, pero con nuevas directrices

Los petroleros comenzaron a navegar libremente por el estrecho de Ormuz esta semana tras meses sin poder utilizar en gran medida el crucial canal. Más de 12,5 millones de barriles de petróleo pasaron por la vía el miércoles por la noche, indicó Estados Unidos.

Aun así, se espera que tarden semanas o meses en reanudarse el flujo normal de petróleo y gas, incluso si el tráfico se reanuda por completo.

El acuerdo provisional establece que el paso por el estrecho debe ser gratuito durante 60 días —como lo era antes de la guerra. Pero la nueva autoridad iraní encargada de supervisar la vía marítima emitió el viernes nuevas directrices que piden a los buques que se registren ante ella, lo que señala que Teherán probablemente pretende comenzar a cobrar.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico anunció el viernes que “durante el período de 60 días, no se cobrarán a los armadores tarifas por servicios de seguridad, protección y medioambientales, así como el seguro iraní relacionado, y serán asumidas por el gobierno de la República Islámica de Irán”.

Queda mucho por resolver

Se espera que las discusiones en Suiza se centren en el programa nuclear de Irán. Teherán sostiene que tiene fines pacíficos, aunque tiene reservas de uranio altamente enriquecido que, si quisiera, podría utilizar para construir múltiples bombas atómicas, de acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Se espera que ese diálogo sea extremadamente difícil. El acuerdo nuclear de 2015, que Trump desechó durante su primer mandato, tardó más de 18 meses en negociarse.

El pacto provisional da a los negociadores 60 días para llegar a un acuerdo nuclear, pero ese plazo puede ampliarse. Esboza lucrativos incentivos si Teherán alcanza un nuevo trato, incluida la eventual eliminación de todas las sanciones internacionales y un fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de posguerra.

Irán ya ha obtenido algunas concesiones. Tras la firma del acuerdo preliminar, Washington levantó su bloqueo a los puertos del país y le permite vender su petróleo libremente. El pacto también exige que se descongelen los activos iraníes, aunque los plazos no están claros.