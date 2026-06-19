Se impone Yucatán en Parque La Junta y gana serie frente a los Dos Laredos

Los melenudos se impusieron 13 por 7 para amarrar la serie

Nuevo Laredo, Tam.- Ofensiva repartida, donde destacó el boricua Henry Ramos con tres producciones en noche de 6-3 y dos anotadas, además del relevo vencedor del zurdo José Álvarez, se combinaron para que este jueves Leones de Yucatán superara 13 carreras por 7 a Tecos de los Dos Laredos y consiguiera así par de triunfos de la frontera.

El venezolano José Álvarez (1-2, 3.65), primer relevista visitante, resultó vencedor en 2.0 entradas sin permitir daño alguno. Erick Rodríguez (1-1, 18.00), primer hombre del bullpen local, fue el derrotado con un inning trabajado, de dos hits, tres carreras limpias, dos pasaportes y par de abanicados a sus números.

Al igual que el pasado martes, Yucatán (19-34) timbró primero en la ofensiva inicial ahora con doble al jardín izquierdo de Alfonso Rivas, materializado en el 1-0 con sencillo de Henry Ramos al sector derecho.

Tecos (22-32) igualaba a 1 el score en el segundo rollo con Zoilo Almonte anotando vía error del patrullero derecho Norberto Obeso en el fildeo tras batazo de Luis de los Santos.

Para la tercera, el 3 por 1 visitante lo colocaron Norberto Obeso y Deivy Grullón con dobletes consecutivos, este último permitido por el primer relevista local Erick Rodríguez.

Con su primer cuadrangular como Binacional, el intermedialista José Rodríguez le prendió un pitcheo al abridor Ronnie Williams, depositando la pelota detrás de la barda del jardín izquierdo con Jonathan Araúz en circulación para el 3-3 parcial en el tercer acto.

Leones se ponía al frente 6-3 en la alta del cuarto rollo con doblete productor de Henry Ramos, anotando Simón Muzziotti y Eduardo Torrealba; además, el propio Ramos llegaba al plato vía wild pitch. Dos más llegaron para la visita en la quinta tanda, una con envío descontrolado de Jonathan Haab, timbrando Breyvic Valera, y la otra con producción de Marco Jaime ante Michael Gomez, llegando al plato Muzziotti.

El equipo de los Dos Laredos recortaba distancia a 8 por 4 en ese quinto rollo gracias a sencillo productor de Xavier Batista para que anotara Harold Ramírez, marcando la salida del abridor rival Ronnie Williams.

Los yucatecos ampliaron a 13-4 el score entre la séptima y octava entradas. En bola ocupada Alfonso Rivas producía a Breyvic Valera, mientras que Simón Muzziotti volvía a timbrar, ahora por lanzamiento descontrolado en el inning de la suerte de parte de Diego Hernández. Ya para el octavo capítulo Eric Filia impulsaba dos más con doble al prado derecho y Eduardo Torrealba se apuntaba una con rola a las paradas cortas, carrera que iba a la estadística de Ricardo Chapa.

Con cuadrangular de Ryan Aguilar por la barda del derecho, con Ítalo Motta y el emergente Marcos Valenzuela en base, la pizarra final se decretaba 13 por 7 ante el relevo del derecho Francisco Haro en el fondo del noveno rollo.

Roenis Elías abrió por la escuadra fronteriza, con 2.2 episodios sobre la loma, de seis imparables y tres carreras limpias y dos abanicados. Ronnie Williams, por los yucatecos, laboró 4.0 entradas de inicio, de siete hits, tres anotaciones limpias, cinco bases por bolas y siete ponches.

Por los sureños, Eury Ramos (1.0IP, 1H, 1K) y el zurdo Erubiel Armenta (1.0IP, 3K) también relevaron.

Harold Ramírez tuvo jornada de 4-3 con una anotada, alcanzando ya 85 imparables en la temporada para la novena de las Dos Naciones.

Este viernes 19 de junio Tecos de los Dos Laredos comienza en casa la serie 19 del calendario ante El Águila de Veracruz. Por los emplumados la rotación contempla a Daniel Mengden (4-1, 2.39), el zurdo Andrew Parrish (2-5, 6.27) y a Tyler Ivey (5-4, 6.31). Por la visita se tiene programado a los derechos Gabriel Ynoa (0-3, 7.43), Christopher Molina (3-3, 3.97) y Bryce Bonnin (2-1, 3.86).

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E YUC 1 0 2 3 2 0 2 3 0 13 19 1 TECOS 0 1 2 0 1 0 0 0 3 7 12 0

PG: José Álvarez (1-2, 3.65); PP: Erick Rodríguez (1-1, 18.00); SV: No hubo; HR: José Rodríguez 1, Ryan Aguilar 1 (T2L).