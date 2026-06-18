Impugna organismo de Texas al muro fronterizo por riesgo de inundaciones

Una camioneta de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos transporta a un grupo de inmigrantes, el 21 de enero de 2025, después de que cruzaran ilegalmente entre dos muros fronterizos entre México y Estados Unidos en San Diego, Texas. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo)

Una camioneta de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos transporta a un grupo de inmigrantes, el 21 de enero de 2025, después de que cruzaran ilegalmente entre dos muros fronterizos entre México y Estados Unidos en San Diego, Texas. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo)

PRESIDIO, TX.- Una organización de desarrollo económico de la ciudad de Presidio y del condado de Presidio presentó el miércoles una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump, afirmando que los planes del gobierno federal para instalar barreras fronterizas y otra tecnología a lo largo del río Grande, llamado río Bravo en México, provocarán inundaciones en comunidades del área de Big Bend.

Democracy Forward, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., presentó la demanda ante un tribunal federal en la capital del país en nombre del Distrito Municipal de Desarrollo de Presidio, que promueve el desarrollo económico de la ciudad y está dirigido por una junta designada por la ciudad de Presidio.

Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, manifestó en un comunicado que los planes del gobierno de Trump para el muro fronterizo en la región de Big Bend, integrada por los condados de Presidio, Jeff Davis y Brewster, son imprudentes y pasan por alto el daño que las barreras fronterizas causarán a la comunidad.

“La construcción sobre las obras federales de control de inundaciones en Presidio podría poner en riesgo su integridad y hacer que la región sea vulnerable a mortales inundaciones repentinas capaces de destruir infraestructura, viviendas, tierras de cultivo y la agricultura”, advirtió Perryman. “Eso significa un daño real para personas reales en la zona. Democracy Forward se honra de exigirle cuentas al gobierno mientras, de manera temeraria, sigue adelante con su construcción ilegal del muro fronterizo”.

Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos señaló en un comunicado que el gobierno de Trump aún se encuentra en las etapas de planificación sobre dónde levantar barreras fronterizas y dónde instalar tecnología en la región de Big Bend.

En la demanda, Democracy Forward sostiene que el gobierno de Trump no solicitó autorización al secretario del Ejército para construir ninguna barrera fronteriza a lo largo del Proyecto de Control de Inundaciones de Presidio, un sistema de diques y línea limítrofe construido y administrado por la Sección de Estados Unidos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

En la demanda se afirma que construir bolardos de acero de más de 9 metros (30 pies) incrustados en una base de concreto sobre la pendiente de tierra del dique existente puede provocar inundaciones peligrosas. Los diques de tierra actuales han ayudado a proteger a la región de inundaciones peligrosas en 1978 y en 2008, cuando varias partes de Presidio se inundaron. Modificar los diques actuales puede causar más daños, según la demanda.

El gobierno de Trump señaló que quiere cerrar cualquier brecha a lo largo de toda la frontera entre Estados Unidos y México, incluida la región de Big Bend, una extensión aislada rodeada de escarpados cañones y montañas que han servido como barreras naturales, disuadiendo a las personas de cruzar la frontera ilegalmente.

Big Bend es el sector más grande de la Patrulla Fronteriza: abarca 77 condados de Texas y 832 kilómetros (517 millas) de los 3.144 kilómetros (1.954 millas) de la frontera entre Estados Unidos y México. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la agencia registró 3.096 encuentros con migrantes en el sector en el año fiscal 2025, es decir, el 1,3% de las 237.538 detenciones registradas en toda la frontera entre ambos países.

Eso representa una caída del 74% en comparación con los dos años fiscales anteriores. Y en los primeros siete meses del año fiscal en curso, el sector ha contabilizado 1.236 encuentros, una disminución del 42,5% frente a los primeros siete meses del año anterior.

Aun así, el gobierno de Trump ha descrito la región como “un área de alta entrada ilegal donde los extranjeros ilegales intentan regularmente ingresar a Estados Unidos y traficar drogas ilícitas”.

Existe oposición bipartidista a los esfuerzos del gobierno de Trump para instalar barreras fronterizas en Big Bend, que incluye el Parque Nacional Big Bend y el Parque Estatal Big Bend Ranch. El gobierno ha dicho que está instalando sensores y barreras para vehículos en los parques, y también ha enviado cartas a propietarios privados a lo largo del Río Grande para solicitar permiso para inspeccionar sus terrenos o, potencialmente, perderlos por expropiación.