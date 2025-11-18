Asegura Irak pase al repechaje con penal agónico ante Emiratos Árabes

El cuadro iraquí avanzó tras remontar en casa y buscará en marzo uno de los últimos boletos mundialistas

Mohanad Ali de Irak celebra con sus compañeros tras abrir el marcador ante los Emiratos Árabes Unidos en el duelo de vuelta del playoff a la Copa Mundial 2026 el mates 18 de noviembre del 2025. (AP Foto/Hadi Mizban)

BASRA, Irak.- Irak mantuvo vivas sus esperanzas para la Copa del Mundo 2026 al vencer el martes con un marcador global de 3-2 a los Emiratos Árabes Unidos después de un dramático penalti en tiempo de descuento el martes en la clasificación asiática.

El penalti de Amir Al-Ammari después de 17 minutos en el tiempo añadido selló la victoria por 2-1 en la noche, enviando a Irak a la ronda de repechaje intercontinental en marzo. Los equipos habían empatado 1-uno en el partido de ida en Abu Dhabi.

En marzo, Irak será uno de los seis equipos de cinco confederaciones que competirán por dos lugares en la Copa del Mundo del próximo verano.

Con la derrota, los Emiratos Árabes Unidos quedaron eliminados de la clasificación.

Caio Lucas adelantó a los Emiratos Árabes Unidos siete minutos después del descanso.

Mohanad Ali igualó a mitad de la segunda mitad, cabeceando desde un tiro libre antes de que Irak presionara por un gol de la victoria. El avance llegó en el tiempo de descuento después de una mano en el área.