Destaca impulso a la educación, cultura y deporte, en gestión de alcaldesa Carmen Lilia Canturosas

Con hechos concretos, la administración municipal reafirmó su compromiso con la niñez, la juventud y el desarrollo integral de la comunidad neolaredense, destinando recursos sin precedentes a la educación, la cultura y el deporte.

En 2024, la educación se consolidó como la mejor inversión para transformar el futuro de la ciudad. A través de programas como las becas de primaria, educación especial y excelencia universitaria, así como la entrega de guías didácticas y uniformes para preparatorias municipales, se apoyó a miles de niñas, niños y jóvenes con recursos que superan los 77 millones de pesos. Estos beneficios significaron un respiro económico para las familias y una oportunidad real para que los estudiantes continúen su preparación académica.

“En este gobierno estamos cumpliendo con hechos: apoyando la educación, la cultura y el deporte de nuestra ciudad. Estas becas representan la esperanza de miles de familias y el compromiso de seguir construyendo un Nuevo Laredo con más oportunidades para todos”, expresó la alcaldesa.

Al mismo tiempo, se fortaleció el talento local con apoyos al sector cultural por casi dos millones de pesos, beneficiando a cientos de artistas neolaredenses, y con una inversión de cinco millones de pesos en respaldo a 300 atletas y entrenadores, quienes hoy cuentan con más herramientas para alcanzar sus metas deportivas y poner en alto el nombre de Nuevo Laredo.

De cara al 2025, la alcaldesa anunció una expansión significativa del programa de becas con la incorporación de 2,600 nuevos beneficiarios, alcanzando un total de 8,200 estudiantes de nivel básico y educación especial. Además, por primera vez, las familias con más de un estudiante inscrito podrán recibir apoyo adicional, duplicando así el beneficio.

En un hecho sin precedentes, Nuevo Laredo se convirtió también en el único municipio de Tamaulipas y de México en ofrecer una beca para la titulación profesional de egresados universitarios a través de la Beca UNE, un programa histórico que abre nuevas oportunidades a los jóvenes profesionistas.

La presidenta municipal reiteró que para su administración la educación es el motor de transformación social y que su gobierno seguirá destinando recursos nunca antes vistos para que la niñez y la juventud neolaredense tengan más y mejores oportunidades de desarrollo.